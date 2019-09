Little Town Hero - RPG der Pokémon-Macher erscheint im Oktober

Mit Little Town Hero wagen sich die Entwickler von Game Freak auf neues Terrain. Anstelle von Pokémon widmet sich das japanische Studio im kommenden RPG einem anderen Universum. Immerhin wird aber auch hier gegen Monster gekämpft. Jetzt wissen wir auch, wann genau es los geht.

Es dauert auch gar nicht mehr lange. Am 16. Oktober erscheint Little Town Hero für die Nintendo Switch. Mit dem neuen Trailer erfahren wir auch ein wenig mehr, was uns auf dem Abenteuer erwartet.

Wir schlüpfen in die Rolle von Axe. Der Dorfbewohner muss sein Heimatdorf gegen böswillige Kreaturen verteidigen. Dafür kann er sich auch von anderen NPCs helfen lassen. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und lassen euch eure "Ideen" als Waffe verwenden.

Strategische Kämpfe mit Ideen als Waffe

Im Kampf fliegen eure Gedanken als kleine Wolken um euren Kopf herum. Außerdem seht ihr bei eurem Gegner die Stellen, die ihr angreifen könnt. Es nützt allerdings nichts, einfach nur blind Attacken auf eure Feinde zu hauen. Ihr müsst die richtige Idee im passenden Moment einsetzen. Timing soll dabei eine große Rolle spielen.

Während eines Kampfes könnt ihr euch auch bewegen und zum Beispiel in die Nähe eines nahen Dorfbewohners stellen, der euch dann zu Hilfe eilt. Es soll auch möglich sein die Umgebung zu eurem Vorteil zu nutzen.

Little Town Hero erscheint am 16. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch.