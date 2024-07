Lohnt sich die Nintendo Switch 2024 noch? Diese Punkte sprechen dafür und dagegen

Lohnt es sich noch, eine Switch (OLED/Lite) zu kaufen?

Die Switch ist tot, lange lebe die Switch! – So lässt sich grob der Lebenszyklus der Nintendo Switch zusammenfassen. Einerseits steuert die aktuelle Konsolengeneration von Nintendo nach über sieben Jahren technisch ihrem Ende entgegen, andererseits erfreut sie sich nach wie vor größter Beliebtheit.

Lohnt sich die Anschaffung also noch, wenn Gerüchten nach die Nachfolger-Konsole, die gerne als "Switch 2" betitelt wird, schon fast in den Startlöchern steht? In den folgenden Zeilen gehen wir dieser Frage auf den Grund, um euch bei der Kaufentscheidung 2024 etwas Hilfestellung zu geben.

Die Switch hingt mit der technischen Leistung hinterher

Ein entscheidender Faktor ist die technische Leistung der Switch. Bereits zum Release 2017 konnte die Switch mit der Konkurrenz nicht mithalten – wollte es aber auch gar nicht. Denn Nintendo kochte immer schon sein eigenes Süppchen und punktet entsprechend an anderen Stellen (dazu unter mehr).

Trotzdem lässt sich nach über sieben Jahren nicht mehr abstreiten, dass die Switch selbst als leicht verbesserte OLED-Version technisch nicht mehr taufrisch ist. Von der kompakteren und damit eingeschränkten Lite-Version brauchen wir da gar nicht erst sprechen. Ihr Handheld-Only-Konzept bedient ohnehin eine kleinere Zielgruppe.

In den ersten Jahren stellt die technische Leistung noch kein sonderlich großes Problem dar. Mittlerweile machen aber Spiele wie Mortal Kombat 1 deutlich, dass unter anderem die grafische Qualität der Switch an ihren Grenzen stößt.

Da helfen auch Cloud-Versionen einiger Spiele nur bedingt weiter. Immerhin wollen wir in der Regel auf der Switch immer und überall spielen können, ohne gutes Internet zu benötigen. Neue und technisch anspruchsvolle Spiele sind damit kein Argument mehr für eine Switch.

'Switch 2': Die Nachfolge-Konsole ist angeblich nicht mehr weit

Schon seit vielen Monaten häufen sich die Gerüchte um eine neue Nintendo-Konsole. Offiziell enthüllt wurde sie noch nicht, aber Nintendo hat schon mehr oder weniger bestätigt, dass sie kommen wird. Die Frage ist daher eher wann und welche Leistung sie zu welchem Preis erbringt?

Dass die neue Konsole die aktuelle Switch technisch in die Tasche steckt, dürfte nach so vielen Jahren kein Kunststück sein. Wer es auf die beste Hardware abgesehen hat, wird daher noch etwas Geduld mitbringen müssen oder später wechseln müssen, was dann wieder mehr ins Geld geht.

Aber wie lange will oder kann man darauf warten? Aktuell wird spekuliert, dass die Nachfolger-Konsole im ersten Quartal 2025 erscheint. Ob dem aber wirklich so ist, weiß nur Nintendo selbst. Es lässt sich daher schwer sagen, wie viele Monate wir uns noch auf den Release gedulden müssen und ob wir diese Zeit ohne eine Switch überbrücken können oder wollen.

Der Preis der Switch 2 wird derzeit auf 400 bis 450 Euro geschätzt. Sollte sich das bestätigen, lässt sich immerhin schon grob abschätzen, wie sehr dem Geldbeutel der Aufpreis weh tut. Eine normale Switch bekommt man aktuell etwas für 290 Euro, während die OLED für rund 330 Euro zu haben ist. Die Lite-Modelle schlagen nur mit 210 Euro zu Buche (Preise können je nach Farbe, Shop und Zeit variieren).

Riesiger Backlog mit erstklassigen Switch-Exklusives

Auch wenn die Switch technisch bei neuen Spielen nicht mehr mit der besten Leistung auftrumpfen kann oder deshalb sogar gar nicht mehr bedient wird, besitzt die Konsole nach all den Jahren doch eine beachtliche Spiele-Auswahl. Während etwa viele Indie-Titel einen zeitlosen Artstyle besitzen und so die Konsole auch nicht an ihre Grenzen bringt, sind es vor allem die exklusiven Spiele von Nintendo, die die Switch so reizvoll macht.

Titel wie Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons oder Zelda: Breath of the Wild suchen ihres Gleichen. Sie sind nicht nur spielerisch top, sondern auch auf die Switch optimiert.

So schnell lässt Nintendo die Switch nicht fallen

Der ohnehin schon umfangreichen Spiele-Backlog dürfte aber selbst dann noch wachsen, wenn Nintendo eine neue Konsole herausbringt. Erfahrungsgemäß werden Spiele, die nach dem Generationswechsel erscheinen, bis zu einem gewissen Punkt für beide Geräte veröffentlicht – was auf der Switch allerdings auf Kosten der Qualität gehen wird.

Eine neue Konsole bedeutet auch beim technischen Support noch nicht direkt das Aus. Vor allem dank des riesigen Erfolges und der damit verbundenen Verbreitung der Switch wird Nintendo die Konsole sicherlich noch eine gute Zeit lang unterstützen.

In diesem Kontext ebenfalls wichtig zu erwähnen: Es wäre möglich, dass die Nachfolger-Konsole Abwärtskompatibelität unterstützt, wir also auch Switch-Spiele auf der neuen Konsole spielen können. Bestätigt ist das nicht, aber eine Aussage des Nintendo-Präsidenten lässt es zumindest vermuten. Auf der Switch gekaufte Spiele könnten damit theoretisch weiter genutzt werden.

Switch ja oder nein? Das Für und Wider

Ob man sich 2024 noch eine Nintendo Switch kaufen sollte, hängt natürlich stark vom eigenen Konsumverhalten und den Vorlieben ab. Außerdem machen die Modelle (Standard-Switch, OLED und Lite) einen Unterschied. Grundsätzlich lässt sich aber durch die folgenden Aspekte grob zusammenfassen, ob sich eine Switch noch heute für euch lohnt oder eben nicht:

Eine Switch lohnt sich auch 2024 noch für euch, wenn...

der Mobilitätsfaktor für euch eine wichtig Rolle spielt.

ihr es besonders auf die exklusiven Nintendo-Titel abgesehen habt.

ihr nicht immer die neuesten Spiele haben müsst, sondern lieber auf eine umfangreiche Bibliothek zurückgreifen wollt.

sie für Kinder gedacht ist.

ihr sie als Zweitkonsole nutzen wollt.

Eine Switch lohnt sich 2024 nicht mehr für euch, wenn...

ihr technisch immer das beste Spielerlebnis haben wollt, um das meiste aus den Spielen rauszuholen.

ihr neue Spiele zum Release spielen wollt, da viele Switch-Portierungen auf sich Warten lassen.

euch die aktuellen Top-Titel auf der Switch nicht/kaum zusagen.

ihr es nicht/kaum auf Exklusives abgesehen habt und schon eine PS5 und/oder Xbox Series X/S besitzt.

ihr auch bei Exclusives auf gute Rabatte hofft. Die Preise sind hier im Vergleich sehr stabil.

ihr euch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Switch 2 zum Release kaufen wollt.

Ob ihr euch nun für oder gegen eine Switch entscheidet, soviel ist mal klar: Die aktuelle Nintendo-Konsole ist ein riesiger Erfolg für Nintendo. Das liegt vor allem am vergleichsweise niedrigeren Preis zur PS5 und Xbox Series X/S. Die Switch ist aber auch einfach eine zeitlose und flexible Konsole für die meisten Gruppen Spieler*innen, darunter vor allem Kinder und Gelegenheitsspieler*innen.

Nicht zuletzt sind die vielen hervorragenden exklusiven Spiele ein ausschlaggebender Punkt für eine Switch. Aber auch die werden mit dem Nachfolger mehr und mehr in den Hintergrund geraten.

Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dem Thema in die Kommentare. Vielleicht fällt euch noch etwas ein, das anderen Unentschlossenen bei der Kaufentscheidung helfen kann.