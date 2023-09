70 Euro weggeschmissen: Aktuelles AAA-Spiel für die Switch ist eine Grafik-Katastrophe und Fans fühlen sich betrogen

Mortal Kombat 1 ist auf der Switch keine wirkliche Schönheit.

Das neue Mortal Kombat 1 ist ein richtig gutes Fighting Game geworden. Laut Kollege Kai setzt der Titel sogar neue Prügelmaßstäbe, in unserem Test zu Mortal Kombat 1 gibt es deswegen eine 90er-Wertung.

Empfehlenswert ist der neue Prügler aber nicht für alle Systeme. Denn neben der Xbox Series X/S und der PS5 erscheint Mortal Kombat 1 auch für die Nintendo Switch. Warum ihr von dieser Version tunlichst die Finger lassen solltet, zeigen aktuell zahlreiche Grafikvergleiche im Netz.

Grafisch nicht aufge- sondern vermöbelt

Technisch kann die Switch-Version wenig überraschend nicht mit den anderen mithalten, doch die Bilder offenbaren eine mittelschwere Grafik-Katastrophe. Undetaillierte Charaktere, flache Beleuchtung und teils kuriose Gesichtsausdrücke erinnern uns an selige PS2-Zeiten und haben teilweise schon Meme-Charakter.

Es ist aber nicht nur die deutlich schwächere Grafikqualität, die die Switch-Version deutlich hinter die anderen zurückwirft. Denn auf der Nintendo-Konsole kommt es auch zu Slowdowns oder kuriosen Bugs, wenn etwas Kämpfer*innen in den Vorder- und Hintergrund einer Stage laufen.

"Diebstahl": Die Fan-Reaktionen sind eindeutig

Während die Switch-Fassung den anderen Versionen technisch deutlich hinterherhinkt, ist sie in einer anderen Kategorie auf Augenhöhe. Denn ähnlich wie etwa die PS5- oder Xbox Series X/S-Versionen wird Mortal Kombat 1 auf der Switch zum Vollpreis angeboten. Und das bringt viele Fans auf die Palme, in den Netzwerken machen viele ihrem Unmut Luft. Ein paar Beispiele:

"[...] Die Tatsache, dass das 70 Dollar kostet, ist Diebstahl. Synth Potato

"Wenn ich Mortal Kombat 1 auf der Switch spielen würde, würde ich nach ein paar Sekunden nach einer Rüclerstattung fragen. OleManLogan

"Mortal Kombat 1 auf der Switch ist wahrscheinlich das lustigste Ripoff aller Zeiten" Scourge of Reverie

Ihr seid also gewarnt: Wenn ihr Interesse an Mortal Kombat 1 habt, solltet ihr um die Switch-Version einen großen Bogen machen und am besten zu einer der anderen Fassungen greifen.

Mortal Kombat 1 ist ein Reboot der inzwischen mehr als 30 Jahre alten Prügelspielreihe, das gleichzeitig nach der Handlung von Teil 11 spielt. In der Story erschafft Feuergott Liu Kang die Welt neu und setzt damit alles wieder auf null. Es gibt ein neues Kampfsystem, neue Spielmodi und brutalere Fatalities! Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, sich im Kampf einen Sidekick zur Hilfe zu rufen.

Was sagt ihr: Wäre euch die Switch-Version 70 Euro wert?