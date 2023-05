Mit einem Lutscher statt mit Kopfhörern zocken? Jop, geht, hat aber auch einen ekelhaften Nachteil

Sieht das lecker aus...

Zocken und Naschereien gehören einfach zusammen. Was gibt es schon Besseres, als an einem entspannten Abend an einem süßen Himbeertraum in Kugelform zu lutschen und dabei Sturmtruppen in Star Wars Jedi: Survivor zu zersäbeln? Eben… nicht wirklich viel.

Der sogenannte 'Lollitune' geht aber noch einen Schritt weiter: Statt über die TV-Lautsprecher oder einen Kopfhörer Spiele-Sound zu genießen, wird er über einen Lutscher übertragen. Eine absolut abgefahrene Idee, die aber auch eine widerliche Eigenheit hat.

So funktioniert der Ton übertragende Lutscher

Dem Lollitune liegt ein cleverer Barrierefreiheitsgedanke zu Grunde, denn wie lassen sich Töne übertragen, wenn das Gehör geschädigt ist? Ganz simpel: Mit Schallwellen, die über die Knochen bis zum Innenohr geleitet werden.

Das Prinzip ist seit Jahrhunderten bekannt. Unter anderem verwendete der taube Komponist Beethoven eine Stange an seinem Piano, um die darauf gespielten Töne über die Zähne und den Kiefer an sein Innenohr zu übertragen. Er verstand daraufhin, was er da eigentlich am Klavier spielte.

Nach demselben Verfahren funktioniert der Ton-Lutscher: In der Mitte der Zuckerkugel befindet sich ein Schallemitter, der Vibrationen erzeugt, die dann bei euch im Ohr ankommen.

Der Schallemitter in der Spitze funktioniert im Grunde wie ein Lautsprecher und erzeugt schlicht Vibrationen.

Klanglich müssen dabei allerdings Abstriche hingenommen werden. Geräusche werden über Zuckermasse, die Zähne und Knochen eben weitaus schwächer übertragen als bei einem gesunden Gehörgang.

Zwei Varianten, die aber absolut verschwenderisch sind

Der Lollitune kommt in einer Ausführung für knapp 15 Dollar, die sich wiederaufladen lässt. Sie funktioniert also auch, nachdem der Lutscher selbst abgelutscht ist, nur dass es dann wirkt, als würdet ihr auf einem Thermometer herumkauen.

Auf dem Lolli befindet sich aber lediglich ein vorab aufgespielter Song, weshalb Gehörlose lieber doch zu einem richtigen Knochenschall-Kopfhörer greifen sollten. Damit könnt ihr alles abspielen und entsprechende Geräte kosten auch nur knapp über 100 Euro.

Für den Preis könnte ruhig ein bisschen mehr Zucker an den Lutschern sein...

Für uns war hingegen das Modell mit einer Bluetooth-Wireless-Konnektivität für rund 20 Dollar interessant. Mit einem Biss auf den Lutscher wird die Süßigkeit an eine x-beliebige Audio-Quelle gekoppelt, zum Beispiel eine Switch oder ein Bluetooth-Adapter für die PlayStation beziehungsweise Xbox.

Eigentlich eine ziemlich witzige Vorstellung, wären da nicht zwei gewaltige Gegenargumente:

Ist die Zuckerkugel weg (und groß ist sie nun wirklich nicht), knabbern wir nur noch an Plastik herum, wir müssen also stets selbst eine neue Zuckermasse dafür gießen.

Der Wireless-Lutscher lässt sich nicht wiederaufladen, nach knapp 60 Minuten ist also Schluss mit dem Knochenschall.

Insbesondere der letzte Punkt lässt uns vom Lollitune zurückschrecken. So spannend die Idee mit einem Lutscher zu zocken auch sein mag – vielleicht auch, um in eine Open World einzutauchen und dann "im Kopf" einen epischen Soundtrack dudeln zu lassen – umweltfreundlich ist das Konzept absolut nicht.

An den verbauten elektronischen Komponenten ist nur wenig nachhaltig, am verwendeten Plastik ohnehin nicht. Kurzum: Ist der Akku leer, wird der Lutscher zu E-Schrott.

Komplett sinnbefreit ist die vibrierende Leckerei dadurch nicht. Für Gehörlose, gerade Kinder, kann er eine nette Auflockerung für den Alltag sein. Um Musik zu hören oder zu zocken, gibt es aber weitaus geeignetere Alternativen. Zum Naschen natürlich auch!

Was schleckt oder knabbert ihr gern beim Spielen?