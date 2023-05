Die Schatzgoblins werden in Diablo 4 gefixt.

Loot, Loot, Loot! - Die Spirale funktioniert beim Zocken von Diablo eigentlich immer. Ein nettes Feature sind da unter anderem auch die Schatzgoblins (im englischen Treasure Goblins), die Fans der Reihe vielleicht noch aus Diablo 3 kennen. In Diablo 4 können wir uns wieder auf die Jagd nach ihnen machen, bisher sorgen sie aber noch für Frust bei Spieler*innen. Das soll sich jedoch zum Release ändern.

Goblin-Frust in Diablo 4 - Wo ist der legendäre Loot?

Die Jagd auf Schatzgoblins ist in Diablo 3 sowohl spaßig als auch belohnend, denn die Viecher werden ihren Namen gerecht. Sie fliehen ziemlich schnell, locken uns gerne in Gegner-Mobs, aber wenn wir sie kriegen, dann droppen sie jede Menge wertvollen Loot wie Gold, Crafting-Materialien und auch Ausrüstung - mit etwas Glück sogar legendäre. Auch in Diablo Immortal waren Schatzgoblins zu finden.

In Diablo 4 kehren die Goblins zurück, sind aber bisher eher keine Schatzhüter, sondern arme Schlucker. Auf Twitter beklagt sich ein User über seine Erfahrungen im Server Slam, der letztes Wochenende stattfand, und wendet sich dabei direkt an den General Manager von Diablo:

Rob Fergusson, könnt ihr euch bitte den Loot der Schatzgoblins anschauen? Ich habe über 20 Stück im Server Slam gekillt, ohne einen einzigen legendären Drop zu bekommen und nur zwei kosmetische Drops. Goblins sind ernsthaft enttäuschend verglichen mit vorausgegangenen Titeln. [...]

Tatsächlich antwortet Fergusson prompt und hat erfreuliche Neuigkeiten: "Ja, wir wissen das bereits und haben einen Fix für den Launch vorbereitet." Der Goblin-Fix wird also vermutlich im Day One-Patch enthalten sein und dafür sorgen, dass die Jagd wieder Spaß macht.

Fergusson selbst hat übrigens gerade mit einer ganz eigenen Diablo 4-Erfahrung von sich reden gemacht. Der Diablo-Chef hat nämlich von Weltboss Ashava ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Mehr darüber lest ihr im oben verlinkten Artikel. Zudem haben wir alle Infos über den Battle Pass für euch zusammengetragen.

Habt ihr euch auch schon über die Goblins in Diablo 4 geärgert? Und habt ihr sie in früheren Titeln gerne gejagt?