Einer der besten Animes 2025 auf Crunchyroll bekommt ein Open-World-MMORPG mit viktorianischer Ästhetik und atemberaubender Grafik

Im vergangenen Juni startete mit "Lord of Mysteries" ein Donghua – der Oberbegriff für in China produzierte animierte Werke – voll durch. Auf der Streaming-Plattform Crunchyroll entwickelte sich die Serie mit 4,8 von 5 Sternen bei über 85.000 Bewertungen schnell zu einem Publikumsliebling.

Nun erhält das düstere Steampunk-Universum eine interaktive Umsetzung: Das Entwicklerstudio Spark Nexa arbeitet an einem MMORPG in der Unreal Engine 5, das die viktorianische Atmosphäre des Originals in spielbare Form übersetzen soll.

1:44 Hit-Serie aus China Lord of Mysteries entführt Anime-Fans in das viktorianische Zeitalter voller Magie

Sechs Klassen zum Start

Das Gameplay von Lord of Mysteries orientiert sich am Transzender-System der Romanvorlage, in dem Menschen durch spezielle Tränke übernatürliche Fähigkeiten erlangen. Spieler*innen durchlaufen hier ein komplexes Stufensystem aus 22 verschiedenen Pfaden, die jeweils von Sequenz 9 bis zur gottgleichen Sequenz 0 reichen.

Anders als zunächst vermutet, wird das MMORPG nicht die Geschichte von Protagonist Klein Moretti aus dem Roman und der Anime-Serie nacherzählen.

Stattdessen können Spieler*innen eigene Charaktere erstellen und eine neue Perspektive innerhalb des etablierten Universums erkunden.

Im Beta-Test werden den Entwicklerangaben zufolge sechs spielbare Transzender-Pfade verfügbar sein, die das Äquivalent zu Klassen in herkömmlichen MMORPGs darstellen. Das Portal IGN hat als kleinen Vorgeschmack hierzu einen passenden Gameplay-Trailer auf YouTube veröffentlicht:

Tingen City als anfänglicher Schauplatz

Die ersten Gameplay-Sequenzen konzentrieren sich auf Tingen City, eine der wichtigsten Städte im Lord-of-Mysteries-Universum. Die Stadt dient laut den Entwicklern als Startgebiet, in dem Spieler*innen zu Transzendern werden und ihre ersten Schritte in der okkulten Welt unternehmen.

Spark Nexa nutzt für die Darstellung der nebelverhangenen viktorianischen Metropole die dynamische Beleuchtungstechnologie Lumen sowie das Nanite-Geometriesystem der Unreal Engine 5. Die Studio-Mitarbeiter*innen betonen in einem Entwicklerblog auf der chinesischen Plattform Weibo, dass Tingen City die Atmosphäre von "Schönheit und Ruhe mit einem Unterton von Gefahr und Wahnsinn" vermitteln soll.

Beta-Phase exklusiv in China - globaler Release geplant

Die erste geschlossene Beta-Phase für die PC-Version soll laut den Entwickler*innen vor dem chinesischen Neujahrsfest starten, das am 17. Februar 2026 gefeiert wird. Teilnehmen können zunächst ausschließlich Spieler*innen aus China, die sich auf der offiziellen Website registrieren.

Eine internationale Veröffentlichung ist jedoch fest eingeplant: Spark Nexa hat bereits eine globale Website mit Vorregistrierung eingerichtet und bestätigt, dass das Spiel für ein weltweites Publikum konzipiert wurde. Die finale Version soll sowohl für PC als auch für mobile Plattformen erscheinen, wobei iOS und Android zeitgleich starten werden.

Zum Bezahlmodell des Lord of Mysteries-Spiels hat sich Spark Nexa bislang nicht offiziell geäußert. Ob es sich um ein Free2Play-Modell mit In-Game-Shop, ein klasissches Spiel mit Einmalkauf oder ein abonnementbasiertes Modell handeln wird, bleibt also unklar.