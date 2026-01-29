Sie kauft ihrer Freundin ihr erstes Jellycat und verschenkt die Plüsch-Mandarine inmitten von Rewe-Mandarinen

Jellycat gibt es in allen Farben und Formen. Croissants, Regenwolken oder alle Arten von Obst – die Plüschtiere erobern gerade Social Media im Sturm. Durch ihre einzigartigen Formen kommen viele Fans aber auch auf interessante Ideen, um die kleinen Flauscher kreativ zu verpacken. So auch bei einer Dame, die ihrer Freundin ein ganz besonderes Geschenk aus dem Supermarkt mitbringt.
Eine Mandarine, die nicht ganz dazugehört
Im Subreddit r/Jellycatplush teilt eine Nutzerin ein Foto von einem Geburtstagsgeschenk für ihre Freundin. Zu sehen ist ein ganz normales Netz Mandarinen aus dem Supermarkt.
Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass sich darunter eine Frucht befindet, die dort eigentlich nicht hingehört: eine Plüsch-Mandarine von Jellycat.
Link zum Reddit-Inhalt
Eine schöne Idee, ganz ohne Geschenkpapier. Hoffen wir mal, dass die Freundin hier nicht den falschen Eindruck bekommt. Denn wenn meine Mandarinen flauschig werden, dann landen sie meistens eher im Mülleimer.
Ein Geschenk, das man sich selbst nie kaufen würde
In ihrem Post erklärt die Nutzerin, warum sie sich genau für dieses Jellycat entschieden hat. Die beschenkte Freundin gibt kaum Geld für Dinge aus, die nicht notwendig sind. Plüschtiere, Deko oder Sammelobjekte fallen für sie normalerweise durchs Raster – auch wenn sie sie süß findet.
Die Mandarine war dabei eine Ausnahme. Sie gefiel ihr besonders gut, war aber genau die Art von Kleinigkeit, die man sich selbst nicht gönnt. Also das perfekte Wohlfühl-Geschenk.
Reddit gefällt es auf jeden Fall
Ob sich die Freundin denn gefreut hat, erfahren wir leider nicht. Wir hoffen einfach mal, dass sich jeder über eine flauschige Mandarine freut. Bei den Usern auf Reddit kommt es aber auf jeden Fall gut an, gerade wegen der interessanten Verpackung.
So teilen manche ihre Erfahrungen mit schön verpackten Jellycats. Auch mit diesem speziellen Früchtchen, das jemand als Mandarinen-Ersatz zu Weihnachten im Stiefel hatte.
Hattet ihr schon einmal ein Geschenk mit einer besonders kreativen Verpackung?
