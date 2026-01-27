Code Vein 2 auf Metacritic: Ein würdiger Nachfolger - aber mit einigen Problemen

Code Vein 2 bringt Neuerungen mit sich, aber auch altbekannte Schwächen.

Sieben Jahre nach dem Release von Code Vein erscheint nun der Nachfolger des bekannten Anime-Soulslikes und bringt einige Neuerungen: neuer Look, neue Mechaniken, bessere Partner-KI und vieles mehr. Code Vein 2 scheint jedoch auch mit Problemen zu kämpfen und hat ein wichtiges Element aus dem ersten Teil gestrichen.

Damit ihr besser einschätzen könnt, ob der Nachfolger des Anime-Soulslikes etwas für euch ist, verschaffen wir euch einen Überblick von den bisherigen Bewertungen unserer internationalen Kollegen*innen auf Metacritic und Open Critic.

Code Vein 2 auf Metacritic und Open Critic

Metacritic: 73 (bei 53 Kritiken*)

73 (bei 53 Kritiken*) Open Critic: 74 (bei 37 Kritiken*)

*Zuletzt abgerufen am 27. Januar 2026 um 9:40 Uhr.

2:20 Code Vein 2 ist das Sequel zum "Anime-Dark Souls" und sieht anders aus als erwartet

Ausgewählte Test-Wertungen zu Code Vein 2 im Überblick

Magazin Wertung Eurogamer Germany 80 TechRadar Gaming 80 IGN Deutschland 60 GamingTrend 70 The Outerhaven 80 Push Square 60 Game Informer 55 GamesRadar+ 50 TheGamer 80

Wird es einen GamePro-Test geben? Wir haben vor dem Embargofall heute Nacht keinen Key für die passende Test-Plattform unserer Testerin bekommen. Daher wird es zwar kein Review zu Code Vein 2 geben, das Spiel behalten wir aber für euch im Blick und melden uns in den kommenden Tagen gegebenenfalls mit einer Meinung und weiterführenden Artikeln.

Das sind die Stärken und Schwächen von Code Vein 2 laut internationaler Kritik

Pros

Große Anzahl an unterschiedlichen individuellen Builds

Tiefe Charakter-Gestaltung

Bezaubernde Grafik und coole Charakter-Designs

spannende und fesselnde Geschichte

Cons

Technische Schwierigkeiten und Framerate-Einbrüche

Angriffe sind manchmal schwer zu lesen und zu erkennen

Leere Open World mit unsichtbaren Wänden

kein Koop-Modus

Einige Tester*innen empfinden außerdem den Schwierigkeitsgrad für ein Soulslike als zu leicht, aber diese Einschätzung ist natürlich sehr subjektiv und wird nicht von allen geteilt.

Michael Cherdchupan von IGN Deutschland kommt dabei zum folgenden Schluss:

“Die Story (von Code Vein 2) ist emotional packend, das Kampfgefühl belohnend – wenn es funktioniert, und die Partnerdynamiken bieten taktische Tiefe. Doch der erste Teil war stärker, fokussierter und kohärenter in seiner Vision. Code Vein II ist ambitioniertes Chaos mit einem gewissen Charme, aber letztlich nicht vollends überzeugend.”

Der größte Minuspunkt für viele dürfte der Verzicht auf den beliebten Koop-Modus sein. Zudem bleibt zu hoffen, dass an der Performance noch gefeilt wird. Code Vein 2 erscheint am 30. Januar 2026 für Xbox Series X/S, PC (Steam) und PS5. Besitzer*innen der Deluxe und Ultimate können bereits jetzt schon im Vorabzugang spielen.

