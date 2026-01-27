Code Vein 2 auf Metacritic: Ein würdiger Nachfolger - aber mit einigen Problemen

Die bisherigen Reviews und Testberichte zeigen, dass Code Vein 2 zwar das Fundament seines Vorgängers sinnvoll erweitert, aber daran scheitert, wirklich vollends zu überzeugen.

Myki Trieu
27.01.2026 | 10:48 Uhr

Code Vein 2 bringt Neuerungen mit sich, aber auch altbekannte Schwächen. Code Vein 2 bringt Neuerungen mit sich, aber auch altbekannte Schwächen.

Sieben Jahre nach dem Release von Code Vein erscheint nun der Nachfolger des bekannten Anime-Soulslikes und bringt einige Neuerungen: neuer Look, neue Mechaniken, bessere Partner-KI und vieles mehr. Code Vein 2 scheint jedoch auch mit Problemen zu kämpfen und hat ein wichtiges Element aus dem ersten Teil gestrichen.

Damit ihr besser einschätzen könnt, ob der Nachfolger des Anime-Soulslikes etwas für euch ist, verschaffen wir euch einen Überblick von den bisherigen Bewertungen unserer internationalen Kollegen*innen auf Metacritic und Open Critic.

Code Vein 2 auf Metacritic und Open Critic

  • Metacritic: 73 (bei 53 Kritiken*)
  • Open Critic: 74 (bei 37 Kritiken*)

*Zuletzt abgerufen am 27. Januar 2026 um 9:40 Uhr.

Video starten 2:20 Code Vein 2 ist das Sequel zum "Anime-Dark Souls" und sieht anders aus als erwartet

Ausgewählte Test-Wertungen zu Code Vein 2 im Überblick

MagazinWertung
Eurogamer Germany80
TechRadar Gaming80
IGN Deutschland60
GamingTrend70
The Outerhaven80
Push Square60
Game Informer55
GamesRadar+50
TheGamer80

Wird es einen GamePro-Test geben? Wir haben vor dem Embargofall heute Nacht keinen Key für die passende Test-Plattform unserer Testerin bekommen. Daher wird es zwar kein Review zu Code Vein 2 geben, das Spiel behalten wir aber für euch im Blick und melden uns in den kommenden Tagen gegebenenfalls mit einer Meinung und weiterführenden Artikeln.

Code Vein 2-Release: Preload, Start-Uhrzeit, Downloadgröße und alles Wichtige
von Myki Trieu

Das sind die Stärken und Schwächen von Code Vein 2 laut internationaler Kritik

Pros

  • Große Anzahl an unterschiedlichen individuellen Builds
  • Tiefe Charakter-Gestaltung
  • Bezaubernde Grafik und coole Charakter-Designs
  • spannende und fesselnde Geschichte

Cons

  • Technische Schwierigkeiten und Framerate-Einbrüche 
  • Angriffe sind manchmal schwer zu lesen und zu erkennen
  • Leere Open World mit unsichtbaren Wänden
  • kein Koop-Modus

Einige Tester*innen empfinden außerdem den Schwierigkeitsgrad für ein Soulslike als zu leicht, aber diese Einschätzung ist natürlich sehr subjektiv und wird nicht von allen geteilt.

Michael Cherdchupan von IGN Deutschland kommt dabei zum folgenden Schluss:

“Die Story (von Code Vein 2) ist emotional packend, das Kampfgefühl belohnend – wenn es funktioniert, und die Partnerdynamiken bieten taktische Tiefe. Doch der erste Teil war stärker, fokussierter und kohärenter in seiner Vision. Code Vein II ist ambitioniertes Chaos mit einem gewissen Charme, aber letztlich nicht vollends überzeugend.”

Der größte Minuspunkt für viele dürfte der Verzicht auf den beliebten Koop-Modus sein. Zudem bleibt zu hoffen, dass an der Performance noch gefeilt wird. Code Vein 2 erscheint am 30. Januar 2026 für Xbox Series X/S, PC (Steam) und PS5. Besitzer*innen der Deluxe und Ultimate können bereits jetzt schon im Vorabzugang spielen.

Werdet ihr euch Code Vein 2 holen und wie hat euch der erste Teil gefallen?

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Code Vein 2

Code Vein 2

Genre: Rollenspiel

Release: 30.01.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 14 Minuten

Code Vein 2 auf Metacritic: Ein würdiger Nachfolger - aber mit einigen Problemen

vor 17 Stunden

Code Vein 2-Release: Preload, Start-Uhrzeit, Downloadgröße und alles Wichtige
Aktuelle News
alle anzeigen
Code Vein 2 auf Metacritic: Ein würdiger Nachfolger - aber mit einigen Problemen

vor 17 Minuten

Code Vein 2 auf Metacritic: Ein würdiger Nachfolger - aber mit einigen Problemen
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)   5     10

vor einer Stunde

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)
Animal Crossing-Fans stellen gemeine Dinge mit neuem Item an und wir sind fassungslos

vor 2 Stunden

Animal Crossing-Fans stellen gemeine Dinge mit neuem Item an und wir sind fassungslos
Fallout-Serie: Episode 7 und 8 erscheinen in Deutschland früher - Ab wann ihr das Staffelfinale auf Amazon schauen könnt   1

vor 2 Stunden

Fallout-Serie: Episode 7 und 8 erscheinen in Deutschland früher - Ab wann ihr das Staffelfinale auf Amazon schauen könnt
mehr anzeigen