Lords of the Fallen: Neues Soulslike jetzt vorbestellen und Preorder-Bonus sichern

Lords of the Fallen ist einer der größten Konkurrenten für Dark Souls und Elden Ring, die 2023 erscheinen.

Das am 13. Oktober erscheinende Action-RPG Lord of the Fallen könnt ihr jetzt für PS5 und Xbox Series X vorbestellen und euch dadurch verschiedene Preorder-Boni sichern. Die Standard-Version des Soulslikes liegt bei 69,99€, die Deluxe Edition kostet 10€ mehr. Beide Versionen findet ihr jetzt bei Amazon:

Alternativ könnt ihr beide Editionen ebenfalls bei Saturn bestellen. Daneben gibt es übrigens auch noch eine umfangreiche Collector’s Edition für 229,99€, die aber leider bislang nur kurz verfügbar war und schon ausverkauft ist. Mit etwas Glück taucht sie in den vier Monaten bis zum Release noch das eine oder andere Mal auf:

Was ist der Vorbesteller-Bonus?

Unabhängig davon, für welche Version ihr euch entscheidet, bekommt ihr folgende zusätzliche Ingame-Inhalte als Preorder-Bonus:

Rüstungsfarben Gold, Silber und Bronze

5 HP Items

5 MP Items

3 XP Items

Was bietet die Deluxe Edition?

Die Deluxe Edition von Lord of the Fallen liefert einige digitale Zusatzinhalte.

Auch die Deluxe Edition bietet ausschließlich digitale Zusatzinhalte. Für die 10€ Aufpreis bekommt ihr Folgendes:

Dark Crusader Starterklasse inklusive Rüstungs- und Waffenset

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook mit circa 100 Seiten

3D Model Viewer (alle Spielcharaktere im Detail ansehen)

Was bietet die Collector’s Edition?

Die Lord of the Fallen Collector's Edition glänzt vor allem durch die 19 cm hohe Statue.

Die momentan leider ausverkaufte Collector’s Edition beinhaltet alle digitalen Boni der Deluxe Edition mit Ausnahme des digitalen Artbooks und außerdem eine ganze Reihe physischer Belohnungen. Hier der Überblick:

Steelbook

19 cm große Dark-Crusader-Statue

beleuchtete Metallvitrine für Dark-Crusader-Statue

Hardcover Artbook mit 100 Seiten

Postkarten-Set mit Spielgrafiken

doppelseitiges Poster

Was ist Lords of the Fallen?

3:51 Lords of the Fallen wird der größte Elden Ring-Konkurrent des Jahres

Lords of the Fallen ist ein düsteres Action-Rollenspiel im Stil eines Dark Souls und zugleich das Reboot des 2014 erschienenen gleichnamigen Spiels. Das deutsche Studio Deck 13 ist diesmal nicht mehr an der Entwicklung beteiligt, stattdessen hat Publisher CI Games das Spiel vom neu gegründeten Studio Hexworks entwickeln lassen. Wie gut der Neustart gelingen wird, ist momentan noch schwer zu sagen. Was wir im obigen Trailer sehen können, macht aber schon mal Lust auf mehr.