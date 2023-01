LumenTale sieht aus wie das moderne Pokémon, das wir uns gewünscht haben

Erst im November ist ein neues Pokémon-RPG von Game Freak erschienen. Einige Fans waren allerdings mit der Grafik, beziehungsweise der relativ leer und trist wirkenden, offenen Spielwelt nicht glücklich. Falls ihr also auf der Suche nach einer Alternative seid oder Pokémon Karmesin und Purpur einfach schon durchgezockt habt und neue Mons in einem anderen Universum fangen wollt, solltet ihr euch definitiv LumenTale: Memories of Trey genauer anschauen. Die PC-Version des RPGs, das euch auf "Animon"-Jagd schickt, soll demnächst ein Veröffentlichungsdatum erhalten. Ports für Konsolen sind außerdem auch geplant.

Das erwartet euch in LumenTale

LumenTale spielt in einem mysteriösen Universum. Dieses wird von mystischen Kreaturen bevölkert, die aus Energie bestehen, den Animons. Aufgrund ihrer Natur können sie mit normalen Waffen nicht verletzt werden, sondern nur auf spezielle Arten, die sich die Welt-Energie zunutze macht.

Da wir schon beim Thema sind: Kämpfe spielen in LumenTale eine entscheidende Rolle. Wie ihr das aus Pokémon kennt, könnt ihr Erfahrungspunkte sammeln, indem ihr Monster besiegt, aber auch versuchen, sie zu fangen. Daneben erwarten euch aber auch Minispiele, Erkundung und Umgebungsrätsel. In manchen Fällen helfen euch auch die Animon, mit der liebevoll gestalteten Welt zu interagieren.

Im Trailer könnt ihr euch schon mal einen Eindruck davon verschaffen:

3:17 LumenTale: Memories of Trey - Trailer zeigt die schicke Pokémon-Alternative

Die Story handelt von Protagonist Trey, der seine Erinnerungen verloren hat und sich auf die Reise macht, um diese zurückzugewinnen. Auf seiner Mission durchquert er das Land Talea, in dem zwei verfeindete Fraktionen miteinander ringen. Eventuell dürften diese euch auch an Karmesin/Purpur erinnern, denn während der Norden auf Fortschritt setzt, fühlt sich der Süden alten Traditionen verbunden.

Die Kickstarter-Kampagne für LumenTale läuft noch über zwei Wochen und hat inzwischen bereits Stretch Goals erreicht. Das bedeutet, dass wir uns neben der PC-Version auch auf Switch-, Xbox- und PlayStation-Ports freuen können. Außerdem wird die Stimme von Emi Evans das Intro-Thema bereichern. Ihr habt sie womöglich schon in Dark Souls oder Monster Hunter gehört.

Wie gefällt euch das Spiel auf den ersten Blick?