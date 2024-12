Mafia: The Old Country - Release, Setting, Story und mehr zum Open World-Actionspiel

Alle Infos zu Mafia: The Old Country.

Mit Mafia: The Old Country wurde auf der Opening Night Live 2024 der vierte Teil der Gangster-Saga angekündigt. Das Spiel wird von Hanger 13 entwickelt, die bereits Mafia 3 und die Definitive Edition von Teil 1 zu verantworten haben.

Alle wichtigen Infos dazu findet ihr hier in den folgenden Kategorien zusammengefasst:

Hinweis: Dieser Artikel dient zur allgemeinen Übersicht. Sobald es neue Informationen zum Spiel gibt, wird er aktualisiert.

Release – Wann erscheint Mafia 4 und für welche Plattformen?

Der vierte Serienteil wurde im August 2024 offiziell angekündigt. Allzu lange sollen wir aber nicht mehr darauf warten müssen.

Release : 2025

: 2025 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC (Steam)

Das ist der erste Trailer zum Spiel:

1:35 Mafia The Old Country - Überraschend neues Mafia-Spiel angekündigt

Preis – Wie teuer wird Mafia 4 und welche Editionen gibt es?

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine bestätigten Informationen zu den Editionen und Preisen. Es ist aber davon auszugehen, dass es besondere Editionen geben wird und sich die Preise an gängigen Vollpreisspielen orientieren.

Preis für Standard: auf Konsolen vermutlich 70 bis 80 Euro

Story – Worum geht es in Mafia 4?

Setting

Der Titel "Mafia: The Old Country" gibt schon einen Hinweis darauf, dass es uns in die Mafia-Hochburg verschlägt. Damit ist Sizilien gemeint, eine italienische Mittelmeerinsel. Die italienische Mafia als organisierte Verbrecherorganisation fand dort im 19. Jahrhundert ihren Ursprung.

Handlung

Viele Details zur Geschichte sind noch nicht bekannt. Nur so viel: Wir erleben die Anfänge der Cosa Nostra, der damaligen Mafia auf Sizilien im 19. Jahrhundert, mit.

Zudem besteht theoretisch die Möglichkeit, auf die junge Version von Don Salieri aus Teil 1 zu treffen. Kollege Max würde sich nicht nur darüber freuen, für ihn würde das auch mehr als Sinn ergeben:

Zudem dürfen wir davon ausgehen, dass der Fokus wieder stark auf der Erzählung und ihrer Inszenierung liegt.

Gameplay – Wie spielt sich Mafia: The Old Country?

Da The Old Country sich nicht nur narrativ auf die Anfänge der Mafia konzentrieren soll, sondern auch spielerisch zu seinen Wurzeln zurückkehren will, werden Elemente erwartet, die "Fans am Franchise lieben".

Third-Person-Action-Adventure

Wir schlüpfen wahrscheinlich wieder in die Rolle eines einzelnen Mafiosos, der sich während seiner Aufträge in schießwütige Gefechte stürzt und die Welt zu Fuß und per Gefährt erkundet – alles in der Third-Person-Sicht. Ob es ein Rang- oder Rekrutierungssystem gibt, um die Mafia aufzubauen, ist noch nicht klar.

Open World

Wie schon die Vorgänger wird The Old Country wohl auf eine Open World setzen. Es ist anzunehmen, dass ganz Sizilien abgedeckt wird. Ob auch weitere Bereiche Italiens wie kleinere umliegende Inseln oder die "Spitze des Stiefels" eine Rolle spielen, wird sich zeigen.

Synchronisation

Hanger 13 hat bereits bestätigt, dass es eine sizilianische Synchronisation geben wird, um den Ton der damaligen Zeit so authentisch wie möglich erleben zu können. Ob es auch eine Vertonung in regulärem Italienisch und Deutsch geben wird, wurde noch nicht verraten. Wir werden aber mit ziemlicher Sicherheit noch eine englische Sprachausgabe erwarten dürfen.