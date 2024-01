Der Einstieg zu einem der besten Kartenspiele der Welt: dieses günstige Magic: The Gaterhing Set mit Boostern ist Trumpf!

Taucht ein in die magische Welt von Magic: The Gathering!

Vielleicht geht es euch wie mir und ihr seid von Magic: The Gathering-Fans umgeben. Wenn auch ihr endlich in diese Welt eintauchen wollt, dann solltet ihr euch das relativ neue Starterpaket 2023 gönnen, das erst vor wenigen Monaten erschienen ist.

Die beiden Decks mit je 60 Karten aus den letzten Magic-Sets geben einen Vorgeschmack darauf, wie viel Spaß dieses Spiel machen kann. Jede Packung enthält zwei Decks zu je 60 Karten mit neu aufgelegten Karten aus früheren Magic-Sets, die jeweils ein zweifarbiges Thema haben.

Lernt zusammen, wie man Magic spielt!

Dieses Set für 2 Spieler bietet einen einfachen und unterhaltsamen Einstieg in Magic: The Gathering. Alles, was ihr zum Spielen braucht, ist in einer Box enthalten. Zusätzlich gibt es eine Spielanleitung, die euch Schritt für Schritt durch die Grundlagen führt. Und als Sahnehäubchen gibt es ein interaktives Online-Tutorial in der Magic: The Gathering-Arena. Gemeinsam mit einem Freund könnt ihr so spielerisch die Geheimnisse dieses faszinierenden Kartenspiels erkunden.

Was erwartet euch im Einsteigerpaket 2023?

Das Einsteigerpaket 2023 bietet nicht nur eine Einführung in die faszinierende Welt von Magic: The Gathering, sondern auch eine Menge zusätzlicher Inhalte, um eure Spielerfahrung zu bereichern. Hier sind die wichtigsten auf einen Blick:

Magic: The Gathering-Karten sind wunderschön gestaltet.

4 sagenhaft seltene Karten (zwei pro Deck): Diese Karten sind Schätze für Sammler und verstärken eure Decks auf eine einzigartige Weise.

Diese Karten sind Schätze für Sammler und verstärken eure Decks auf eine einzigartige Weise. 12 seltene Karten (sechs pro Deck): Mit einer Vielzahl von Raritäten könnt ihr eure Strategien anpassen und euch in jeder Partie neu erfinden.

Mit einer Vielzahl von Raritäten könnt ihr eure Strategien anpassen und euch in jeder Partie neu erfinden. In jedem Deck ist eine seltene Karte eine traditionelle Foilkarte: Die glänzende Foilkarte setzt nicht nur eure Spieltaktik in Szene, sondern verleiht euren Decks auch eine besondere Note.

Die glänzende Foilkarte setzt nicht nur eure Spieltaktik in Szene, sondern verleiht euren Decks auch eine besondere Note. 2 MTG Arena-Codekarten: Schaltet die Karten dieser Decks in MTG Arena frei und messt euch mit Spielern aus der ganzen Welt in der digitalen Arena.

Schaltet die Karten dieser Decks in MTG Arena frei und messt euch mit Spielern aus der ganzen Welt in der digitalen Arena. 2 Deckboxen: Bewahrt eure Decks sicher auf und seid bereit für spontane 1-gegen-1-Kämpfe mit Freunden und Familie.

Bewahrt eure Decks sicher auf und seid bereit für spontane 1-gegen-1-Kämpfe mit Freunden und Familie. 2 Regelreferenzkarten: Auch wenn ihr neu in der Welt von Magic seid, werdet ihr die Regeln schnell verstehen und in euer Spiel eintauchen.