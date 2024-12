Kurios, aber wahr: Es gibt ein First Party-Nintendo-Spiel für den GameBoy, das NUR in Deutschland erschienen ist

Dieser Kicker war nur bei uns verfügbar.

Wenn Regionen einzigartige Veröffentlichungen in der Videospielbranche bekommen, dann trifft das meistens auf die USA oder Japan zu. So mussten wir in Europa in den 1990er-Jahren unter anderem auf viele RPGs verzichten, deren Lokalisierung die Publisher damals als zu aufwendig betrachtet haben.

Deswegen ist es umso erstaunlicher, dass genau zu dieser Zeit ein Spiel ausschließlich in Deutschland – also nicht mal in der ganzen europäischen Region – erschienen ist. Vor allem, weil es sich dabei um ein von Nintendo entwickeltes Spiel handelt.

Magnetic Soccer ist lediglich in Deutschland erschienen

Das Nintendo-Spiel Magnetic Soccer könnte euch in den Ladenregalen damals also gut begegnet sein, ohne dass ihr es bemerkt habt. Auf dem Cover der Kartonverpackung prangt nämlich weder das Nintendo-Maskottchen Mario noch eine der anderen bekannten Figuren. Stattdessen ist ein Tischfußball-Spiel abgebildet, um das sich das Game Boy-Spiel dreht.

...and you can also definitely count Magnetic Soccer, the details of which are still a mystery to me. Released in 1992 in Germany only, but it's a first-party Nintendo game. Where was it developed? What's the story behind it? I don't know!



Darum geht’s in Magnetic Soccer

Wer Tischfußball kennt, wird auch Magnetic Soccer direkt verstehen. Das Spiel simuliert ein Spielfeld, bei dem verschiedene Spielerfiguren sich in Reihen gegenüberstehen. Anders als im echten Leben kontrolliert ihr nicht eine Reihe auf einmal, sondern direkt alle – die wohl sinnvollste Umsetzung der Steuerung, wenn wir die Möglichkeiten des Game Boys betrachten.

Ihr könnt in Magnetic Soccer Runden gegen die CPU spielen, oder euch per Link Kabel mit Freund*innen am virtuellen Tischfußball-Spiel versuchen. Es gibt sogar einen Zuschauer-Modus, bei dem ihr zwei CPU-Gegnern zuschaut.

Für Abwechslung zum gewöhnlichen Tischfußball sorgen unterschiedliche Böden wie etwa Eis, oder die Möglichkeit, per A-Taste den Ball mit einer der Figuren aufzufangen und mit dem richtigen Timing in einen Super-Schuss umzuwandeln.

Deswegen könnte das Spiel nie außerhalb von Deutschland erschienen sein

Obwohl die alleinige Veröffentlichung von Magnetic Soccer in Deutschland ein Kuriosum in der Videospiellandschaft darstellt, sind die Gründe dafür bis heute unbekannt. Es liegt jedoch die Annahme nahe, dass es an der Beliebtheit von Tischfußball hierzulande liegt.

Obwohl die genaue Herkunft von Tischfußball umstritten ist, genoss das Spiel vor allem in Europa eine hohe Popularität. Versuche, es in den USA zu etablieren, scheiterten. Japan wird hingegen genügend andere, einzigartige Spielautomaten wie etwa die Pachinko-Automaten besitzen, weswegen es verständlich wäre, wenn auch dort Tischfußball nicht dieselbe Beliebtheit wie bei uns erreichen konnte.

Obwohl Tischfußball auch in Österreich („Wuzzler“) und der Schweiz („Töggelikasten“) eine hohe Beliebtheit genießt, dürfte vor allem Deutschland in den 1990er-Jahren durch den ehemaligen Standort in Großostheim mehr im Fokus des Unternehmens gelegen haben.

Kennt ihr Magnetic Soccer und habt ihr es womöglich sogar schon mal gespielt?