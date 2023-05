30 fps, 60 fps ...bekanntes Horrorspiel auf Switch mit ungewöhnlichen 24 fps erschienen

Da schaut selbst der Kurator etwas ungläubig. Man of Medan läuft auf Switch in 24 fps.

Zuletzt mussten unter anderem Gotham Knights und Redfall allerhand berechtigte Kritik einstecken, weil sie zur Veröffentlichung als AAA-Actionspiele für die Current-Gen keinen alternativen 60 fps-Modus boten. Auf der Nintendo Switch ticken die Uhren bekanntlich aufgrund der mittlerweile in die Jahre gekommenen Hardware etwas anders und Portierungen mit einer 30er-Framerate sind keine Seltenheit und nichts, was für großen Wirbel sorgen würde.

Mit Man of Medan ist in dieser Woche jedoch ein Port für Nintendos Hybridkonsole erschienen, der mit einer überaus ungewöhnlichen Ziel-Framerate daherkommt – das Horrorspiel von Entwickler Supermassive Games packt nämlich bestenfalls eine Bildrate von 24.

Ein Gefühl wie im Kino ...

24 fps klingen für ein Videospiel äußerst ungewöhnlich und mehr nach einem verdammt mies optimierten Port für die Switch. Die Ziel-Framerate kommt höchstwahrscheinlich aber nicht von ungefähr und soll wohl vielmehr ein Erlebnis wie im Kino bieten, wo Filme ebenfalls mit einer solchen Bildrate wiedergegeben werden.

Da die Dark Pictures-Reihe mit seinen vielen Cutscenes, Dialogen und seinem stark reduzierten Gameplay einem filmischen Erlebnis, sagen wir, ähnelt, könnten sich die Entwickler also was dabei gedacht haben.

Wie flüssig das Ganze aussieht, zeigt das Video des YouTube-Kanals ContraNetwork:

Nicht der erste Versuch: Auch das PS4-Exclusive The Order 1886, das ebenfalls einen filmischen Ansatz verfolgt, sollte ebenfalls zum Release 2014 in 24 fps erscheinen. Laut Entwickler Ready at Dawn wurde der Plan jedoch verworfen, da sich der Shooter mit einer solchen Framerate "nicht gut spielen lies". (via GameSpot).

Das steckt im Switch-Port von Man of Medan

Der erste Teil der Dark Pictures-Reihe wurde mit allen Inhalten veröffentlicht, die ihr auch auf anderen Plattformen findet: Kurrator-Spielmodus, Online-Koop für zwei und Couch-Koop für fünf Personen, Anpassung des Schwierigkeitsgrads, QTE-Warnungen und neue Einstellungen zur Barrierefreiheit wie das Vergrößern der Untertitel.

Swich-Port hat Neuerung im Gepäck: Zusätzlich bietet die Version ein erweitertes Ende mit neuen Toden für die Charaktere.

Findet ihr den 24 fps-Ansatz von Man of Medan interessant oder denkt ihr eher "was ein Quatsch"?