Nur noch 3 Tage: Bandai schenkt euch Horror-Koop-Game der Until Dawn-Macher, schnappt es euch noch!

Dieses Gratis-Horrorspiel gibt es jetzt für wenige Tage geschenkt.

Bis Halloween dauert es zwar noch ein paar Wochen, aber falls ihr euch schon jetzt in gruselige Herbststimmung versetzen wollt, gibt es aktuell das perfekte Spiel dafür komplett kostenlos. Publisher Bandai Namco verschenkt aktuell nämlich ein Spiel der Until Dawn-Macher*innen. Allerdings habt ihr nur noch wenige Tage Zeit, euch den Titel zu schnappen.

Diesen Horror-Titel gibt es aktuell kostenlos

Spiel: The Dark Pictures Anthology: Man of Medan als Steam-Key

als Steam-Key Aktuell: kostenlos

kostenlos Normaler Preis: 19,99 Euro

Wie lange gilt die Aktion? Die Gratis-Verteilung läuft vom 25. September bis zum 29. September um 15 Uhr deutscher Zeit. Ihr habt also nach heutigem Stand nur noch 3 Tage, um euch den Code zu schnappen.

So schnappt ihr euch das Gratis-Spiel

Um euch den Code zu sichern, müsst ihr einige Schritte befolgen, da ihr ihn ausschließlich über die Webseite des Publishers bekommt:

Geht auf die Aktions-Seite von Bandai Namco

Klickt auf "Log in or Create an Account" und meldet euch entsprechend an oder setzt einen neuen Account auf

Klickt anschließend auf "Validate"

Die Codes sind auf insgesamt 100.000 Stück limitiert und werden nach dem Windhundprinzip verteilt. Heißt nur wer am schnellsten ist, bekommt auch garantiert einen Code. Die Keys werden dann am Ende der Geschenkaktion per Mail an euch verschickt.

Das ist Man of Medan

Darum geht's: Man of Medan ist Teil der Dark Pictures Anthology, einer Reihe von Koop-Horror-Spielen von Entwickler Supermassive Games. Diesmal begleiten wir eine Urlaubergruppe dabei, wie sie in der Südsee auf ein Schiffswrack aus dem zweiten Weltkrieg stoßen und sich an Bord nicht nur mit Piraten, sondern auch scheinbar übernatürlichen Vorkommnissen rumschlagen müssen.

Wie für die Reihe üblich gilt es wieder, Hinweise und nützliche Gegenstände zu suchen und wichtige Entscheidungen zu treffen, die das Schicksal der Charaktere und den Ausgang der Geschichte beeinflussen.

