Hailiger Bimbam! - Maneater erscheint 2020 für PS4 & Xbox One

Maneater, das Open World-Rollenspiel, in dem wir statt eines Menschen einen Hai spielen, hat einen deutschen Releasetermin. Am 20. Mai 2020 können wir auf Xbox One und PS4 die Ozeane unsicher machen.

Das Spiel erscheint in Deutschland über den Publisher Koch Media / Deep Silver, auch eine Version für die Nintendo Switch soll kommen, allerdings erst später 2020. Einen ersten Vorgeschmack bekommt ihr im Ankündigungs-Trailer:

Worum geht's? Wir beginnen das Spiel als Baby-Bullenhai, der frisch geboren schon ums Überleben kämpfen muss. Nach und nach jagen wir, werden stärker, jagen größere Beute, die uns noch stärker macht, und werden irgendwann zum ultimativen Jäger.

Dabei geht es vom offenen Meer an malerische Strände, aber auch Sümpfe und Flüsse können erkundet werden. Wie in einem Action-Rollenspiel üblich bekommen wir Erfahrungspunkte, die wiederum neue Features und Fähigkeiten freischalten, die in diesem Spiel natürlich mit allem zu tun haben, was einen Hai zum Hai macht.

Würdet ihr in die Haut eines Hais schlüpfen wollen?