Mann kommt vom Fußballspielen, findet PCs im Wert von hunderten Euro im Sperrmüll und nimmt sie mit - sie funktionieren sogar noch!

Aus diesem Pulk hat ein Mann einen richtig guten Rechner gezogen. (Bildquelle:

Stellt euch mal vor, ihr kommt vom Kicken und findet im Anschluss einfach so am Straßenrand stehend einen ziemlich gut erhaltenen PC. Jackpot! Das dachte sich zumindest der Fußball-Fan und Reddit-Nutzer Nitwit789, der gleich 14 Rechenmühlen im Pulk entdeckte und vier davon mit nach Hause nahm. Eine davon taugt sogar zum Spiele-PC.

Schnäppchenjäger findet Gaming-PC im Sperrmüll

Nitwit789 beschreibt sich selbst als absoluter "Geizhals" und wir glauben ihm nach seiner Aktion direkt. Am Abend vor der nächsten Sperrmüllabholung fuhr er nach einigen Stunden beim Fußball mit seiner Frau durch die Nachbarschaft, um vielleicht den ein oder anderen Schatz aufzutreiben.

Das macht er laut eigenen Aussagen häufiger und eine schlechte Idee ist es wohl auch nicht –funktionierende Technik oder gut erhaltenes Mobiliar wird häufig viel zu früh weggeworfen.

Seinen guten Riecher für Sperrmüllfunde hat er an dem Abend auch beweisen können: Im fahlen Licht der anbrechenden Nacht zeichneten sich mehrere PC-Gehäuse ab, bei näherer Betrachtung war ein Großteil der Komponenten noch drin.

Der selbsternannte Geizkragen versuchte sein Glück und nahm sich vier Stück davon mit. Da sich mehrere Modelle doppelten, ist davon auszugehen, dass ein Büro oder ähnliches aufgelöst wurde.

Ein paar Teile fehlten, aber die waren schnell aufgetrieben

Zuhause angekommen hat Nitwit789 einige Zeit mit den PCs probiert, drei von ihnen stellten sich allerdings als ziemlich langsam heraus.

Einer war jedoch vielversprechender: Es handelte sich um einen Gaming-PC der Marke iBuyPower komplett mit Lüftern, Netzteil und sogar einem richtig ordentlichen Prozessor – dem Intel i7 9700KF.

Der Achtkerner bringt es auf 3,6 GHz, ist auch heutzutage noch eine solide Low- bis Mid-Budget-Lösung und kostet als einzelner Gebrauchtartikel in etwa 150 bis 170 Euro.

Da RAM-Riegel, SSD und Grafikkarte ausgebaut wurden, schraubte Nitwit789 kurzerhand seinen älteren, deutlich lahmeren PC auf und verfrachtete eine Nvidia GTX 980ti, eine M2-SSD und den Arbeitsspeicher in die "neue" Rechenmühle.

Und das Ergebnis sieht richtig gut aus, die Sperrmüllherkunft ist kaum noch erkennen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die GTX 980ti kann auch heute noch ein bisschen was, die meisten Online-Spiele packen in Full HD noch immer locker ihre 80 fps oder mehr. Klar, High-End-Gaming ist damit nicht möglich, aber darauf ist der Sparfuchs auch gar nicht aus.

Wobei er sich nun überlegt, vielleicht doch mal tiefer in die Tasche zu greifen und ein größeres Upgrade vorzunehmen, da er von der Power angesteckt wurde und mehr Zeit in sein Hobby stecken möchte.

Kostenloser Fund schön und gut, aber ist das überhaupt legal?

Die Rechtslage im Hinblick auf Sperrmüll ist leider etwas komplizierter als es vielleicht den Anschein hat. Schnappt euch auf keinen Fall Möbel, PCs oder Monitore, die einfach so auf der Straße stehen, außer die Besitzer*innen haben sie entsprechend markiert oder euch mündlich eine Erlaubnis erteilt.

Ansonsten handelt es sich um Diebstahl!

Entweder von Eigentum der Anwohnenden oder der Kommune. Werden Gegenstände für die Sperrmüllabholung rausgestellt, geht das Besitzrecht nämlich tatsächlich auf die Verwaltung des Wohnorts über.

Allerdings können sich die Regelungen je nach Kommune unterscheiden, einige sehen die Sperrmüllmitnahme ein wenig lockerer. Dahingehend müsst ihr euch selbst informieren.

Grundsätzlich schadet es aber nicht, ein Mal an der Haustür zu klingeln, ihr wollt ja sicherlich nicht für eine Ordnungswidrigkeit belangt werden oder gar blauäugig Umzugsmobiliar stehlen!

Ob Nitwit789 sich an die örtlichen Gesetze gehalten hat, geht aus seiner Geschichte nicht hervor, da er aber wohl immer wieder mal auf eine Sperrmüll-Tour geht, nehmen wir an, dass er sich mit den Regelungen in seinem Wohnort auskennt. Zumindest hoffen wir es…

Habt ihr auch schon einmal etwas richtig Praktisches im Sperrmüll gefunden, das ihr mitnehmen durftet? Was sind eure Schätze?