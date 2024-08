Mario Kart-Speedrunner liegt aussichtslose 24 Sekunden hinter dem Weltrekord, wagt drei nahezu unmögliche Sprünge hintereinander und stellt neue Bestzeit auf

Wenn ihr einen wirklich beeindruckenden Weltrekord in einem 27 Jahre alten Spiel sehen wollt, sucht nicht weiter.

Manchmal lohnt es sich so richtig, dranzubleiben und nicht aufzugeben. Den Beweis dafür liefert heute ein Mario Kart 64-Speedrunner namens Beck Abney. Falls ihr euch jetzt fragt, was an einem uralten Spiel und Speedruns allgemein so spannend sein sollt, lest weiter – es lohnt sich. Dieser Weltrekord hier basiert nämlich auf dem unglaublichsten Comeback, das wir seit sehr langer Zeit gesehen haben.

Das Wichtigste in Kürze: Mario Kart 64-Speedrunner Beck Abney demonstriert beeindruckendes Comeback mit waghalsigen Sprüngen

Weltrekord verbessert sich um über eine Sekunde trotz miserablen Anfangs

Durch Yoshi Valley- und Rainbow Road-Skips holt Abney 24 Sekunden auf

Video zeigt spektakuläre Sprünge ab Minute 18:30

Potenzial für weitere 20 Sekunden Verbesserung in dieser Speedrun-Kategorie

Speedrunner fürchtet weder Tod noch Teufel und holt mit wahnwitzigen Sprüngen überraschend doch noch den Weltrekord

Worum geht's hier? Speedrunner und Streamer Beck Abney zockt die Mario Kart 64-Kategorie, in der alle Cups in der 150cc-Geschwindigkeit und mit Abkürzungen hintereinander weggefahren werden. Das heißt, man muss sich nicht nur extrem gut auskennen und alle Skips beherrschen, sondern sich natürlich auch relativ lange am Stück konzentrieren und überragend fahren können.

Zuerst sah es richtig finster aus: Nachdem die ersten drei Rennen noch richtig gut laufen, geht es ab der vierten Strecke im Run steil bergab. Nach einem vernichtenden Wario Stadium lag Beck Abney sogar fast 30 Sekunden hinter seiner Bestzeit (und damit dem bisherigen Weltrekord in dieser Kategorie).

Im Racing sind 29 Sekunden eine halbe Ewigkeit, immerhin geht es hier oft um Hundertstelsekunden und minimale Verbesserungen. Mit viel Geschick und etwas Geduld konnte sich der Speedrunner dann immerhin nochmal fünf Sekunden vorarbeiten und lag dann nur noch 24 Sekunden hinter seiner Bestform. Viele Runner würden bei solchen Splits (also Einzelzeiten) direkt neu beginnen.

Aber dann kommt das Comeback: In einer Aktion, die nur als extrem waghalsig bezeichnet werden kann, versucht sich Beck Abney am sogenannten Yolo Valley und springt auf der Yoshi Valley-Strecke gleich dreimal direkt zu Beginn einer Runde in den Abgrund. Das klappt selbst bei den besten Spieler*innen in der Regel nicht dreimal hintereinander.

Aber jeder einzelne Sprung sitzt und er landet genau dort, wo er hin soll. Mit dem Ergebnis, dass Beck Abney – der passenderweise auch noch als Yoshi fährt – so abgesetzt wird, dass es zählt, als wäre er die ganze Runde gefahren. Damit ist das Rennen beendet und der Mario Kart 64-Speedunner holt fast 19 Sekunden auf.

Er macht es einfach nochmal: Aber weil er immer noch fünf bis drei Sekunden hinten liegt, setzt Beck Abney einfach nochmal einen drauf. Bei der allerletzten Strecke, der berühmt-berüchtigten Rainbow Road, wiederholt er das Kunststück direkt und hängt erneut drei unglaubliche Skips aneinander, die ihm direkt zum Weltrekord verhelfen.

Hier könnt ihr euch das überragend unterhaltsame Weltrekord-Video anschauen. Die drei Yolo Valley-Skips sind ungefähr ab Minute 18:30 zu sehen:

Insgesamt eine Sekunde schneller: Trotz des miserablen Anfangs verbessert sich der Speedrunner um über eine Sekunde und bricht damit seinen eigenen Weltrekord. Er kann es dann auch kaum fassen und freut sich extrem über dieses wirklich außergewöhnliche Comeback.

Da geht noch mehr: Besonders abgefahren wirkt in diesem Zusammenhang natürlich, wie viel Verbesserungspotenzial hier noch schlummert. Wenn Beck Abney am Anfang nicht so weit hinten gelegen hätte und am Schluss trotzdem die vielen Skips hintereinander schafft, könnte er womöglich sogar nochmal 20 Sekunden oder mehr schneller sein.

