Mario Kart 8 Deluxe-Pechvogel schafft es nicht aus der Riesenkanone, obwohl er einfach nur Gas geben müsste

Mario Kart 8 Deluxe hat nach Abschluss des Booster-Streckenpasses satte 96 (!) Strecken.

Mario Kart 8 Deluxe hat viele Qualitäten, aber wie bei eigentlich jedem Fun-Racer sind die vielen Extrawaffen das Salz in der Suppe. Die sorgen nämlich in den Rennen immer wieder für witzige und unvorhersehbare Situationen und damit auch für Belustigung und Schadenfreude.

Im Mario Kart-Subreddit werden regelmäßig kleine Clips mit genau solchen Situationen geteilt und aktuell gibt es dort wieder besonders viele Kurzvideos zu bestaunen. Denn der Release von DLC-Welle 6 des Booster-Streckenpasses hat viele Fans wieder an die Switch-Konsolen zurückkehren lassen, um sich unter anderem auf die acht neuen Kurse zu stürzen.

Extrawaffen verhindern Kanonendurchfahrt

Dazu zählt auch Redditor skyspeedwalker, dem wir hiermit schonmal den Titel "Mario Kart 8 Deluxe-Pechvogel der Woche" verleihen. Als roter Yoshi war er auf dem DKs Bergland-Kurs unterwegs und steuerte nichtsahnend auf die riesige Kanone zu, die die Fahrer*innen auf die andere Seite der Strecke katapultiert.

Um den entsprechenden Effekt auszulösen, muss man eigentlich nur Gas geben und in die Kanone hineinfahren – Normalerweise. Bei skyspeedwalker gab es allerdings gleich mehrere Probleme. Aber seht selbst:

Eine solche Pechsträhne plus ungünstigem Timing an einer Stelle wie dieser haben wir in Nintendos Fun-Racer selten erlebt, fühlen neben Mitleid aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Schadenfreude. Und ein wenig sind wir auch verblüfft, dass es nach fast 10 Jahren (!) Mario Kart 8 immer noch Szenen gibt, die überraschen und derart kurios sind.

Mario Kart 8 Deluxe erschien kurz nach dem Start der Nintendo Switch im Jahr 2017 und wurde seitdem über 50 Millionen Mal verkauft. Es ist damit der mit Abstand verbreitetste Teil der Funracer-Reihe und derart beliebt, dass Nintendo Anfang 2022 den Booster-Streckenpass mit 48 weiteren Kursen sowie anderen Extras wie neuen Fahrer*innen ankündigte.

Mit Welle 6 ist der jetzt beendet und es wird spannend zu sehen sein, was sich Nintendo für den nächsten Teil ausdenkt. Eins dürfte aber schon feststehen: Auch bei einem etwaigen Mario Kart 9 wird es garantiert nicht an Videos wie dem oben mangeln.

