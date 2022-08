Mario Kart 8 Deluxe: Das sind für uns die 13 besten Strecken des Switch-Racers

Bereits zum Release bot Mario Kart 8 Deluxe im Jahr 2017 mit 48 Kursen eine beeindruckende Streckenzahl. Mit den nach und nach dazukommenden Pisten des Booster-Streckenpasses wird sich diese bis Ende 2023 noch einmal deutlich erhöhen auf sage und schreibe 96.

Im Aufgebot tummeln sich dabei sowohl überarbeitete Kurse aus alten Teilen, als auch einige, die selbst teilweise schon moderne Klassiker geworden sind. Wir listen hier nun 13 Strecken auf, über die wir in Mario Kart 8 Deluxe ganz besonders gerne flitzen.

Bitte beachtet: Es handelt sich hier natürlich um keine allgemeingültige Liste, sondern um unsere persönlichen Favoriten. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr unsere Liste findet und welche Pisten aus Mario Kart 8 Deluxe ihr am liebsten fahrt.

Sonnenflughafen

Cup: Stern-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Weil in die liebevolle Gestaltung eines Flughafens mit vielen Details ein interessanter und abwechslungsreicher Streckenverlauf eingewoben wird. Wir flitzen hier beispielsweise durch oder unter Flugzeugen lang, weichen Gepäckstücken aus und können im Terminal den ein oder anderen Namen von anderen Kursen entdecken.

Das Highlight hebt sich der Sonnenflughafen für die Rundenenden auf. Hier schwebt man nämlich mit dem Gleiter in luftige Höhen, nur um kurz darauf selbst auf dem Rollfeld zu landen – und dabei manchmal sogar startenden Flugzeugen entgegen kommt.

New-York-Speedway

Cup: Rüben-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Wie bei den anderen Stadtkursen aus Mario Kart Tour, verändert sich die Wegführung bei New-York-Speedway in jeder Runde. So fahren wir immer durch andere Abschnitte und entdecken so Wahrzeichen aus New York, die sich aber nice fehl am Platz anfühlen. Auf dem Mario-Nachbau des Times Square machen die Nintendo-Helden so die Werbetafeln aus der echten Welt nach. Also genau der Nintendo-Charme, den wir von solchen Strecken erwarten.

Königliche Rennpiste

Cup: Bananen-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Die Königliche Rennpiste bietet schon im ersten Streckenabschnitt mehrere großartige Kurvenkombinationen, in denen driftfreudige Spieler*innen ordentlich ihren Boost aufladen können. Außerdem gibt es eine spektakuläre Sprungschanze über den hübsch angelegten See, bevor es dann am Schloss von Prinzessin Peach wieder Richtung Ziellinie geht. Dabei gefallen auch die Ausblicke auf spätere Streckenteile, die schon vom Start aus sichtbar sind.

Wario-Abfahrt

Cup: Stern-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Anders als auf den meisten Kursen fahren wir hier keine Runden, stattdessen ist die Wario-Abfahrt ein Punkt-zu-Punkt-Rennen mit insgesamt drei Abschnitten. Die Dramaturgie des Streckenverlaufs ist dabei ein besonderes Highlight: Wir starten auf der Spitze eines riesigen Berges, den wir uns in der Folge immer weiter herunter arbeiten, etwa durch einen Wald oder an einem Staudamm vorbei. Auf der Skipiste kurz vor Ende des Rennens kommt es oft noch einmal zu spektakulären Überholmanövern.

Tick-Tack-Trauma

Cup: Blitz-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Vorbei an Uhrwerken und sich bewegenden Zahnrädern führt die Strecke Tick-Tack-Trauma. Durch die vielen Stellen um Boosts zu bekommen und sich einen kleinen Vorteil zu verschaffen, wie die sich drehenden Zahnräder, bietet die Strecke immer wieder knappe Rennen. Zudem gibt es ein unverbrauchtes Setting, das dem gleichnamigen Level aus Super Mario 64 nachempfunden ist.

DK Dschungel

Cup: Bananen-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Der DK Dschungel hat viele Besonderheiten: Einen verwinkelten Abschnitt im Wald etwa, eine Flugsequenz an Schreisäulen vorbei und einen im Dschungel versteckten goldenen Tempel, der natürlich durchfahren wird. Dazu kommt auch eine treibende Musikuntermalung und viele wohlige Reminiszenzen an die Donkey Kong Country-Spiele, etwa die markanten Fässer oder die Tiki-Taka-Gegner, denen wir im Abschnitt nach dem Dschungel ausweichen müssen.

Big Blue

Cup: Glocken-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Weil es das Achterbahn-Gefühl einer F-Zero-Strecke hervorragend in Mario Kart 8 Deluxe transportiert. Ähnlich wie die Wario-Abfahrt ist Big Blue kein Rundkurs, sondern eine Punkt-zu-Punkt-Strecke. Die typischen Boost-Pfeile der Future-Racer-Vorlage finden wir hier beispielsweise ebenso wie schwindelerregende Korkenzieher und Schikanen. Mithilfe von Turbopilzen lassen sich außerdem einige sehr nützliche Abkürzungen nehmen.

Kalimari-Wüste

Cup: Rüben-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Die Kalimari-Wüste ist einer der ganz großen Klassiker der Seriengeschichte und sorgte schon auf dem N64 für viel Freude. Das liegt vor allem am Zug, der über die Strecke fährt und teilweise den Weg versperrt. Wer schnell genug ist, bekommt so einen großen Vorteil. Dazu ist die Version in MK8D durch die Mario Kart Tour-Streckenführung abwechslungsreicher und führt zudem durch einen Tunnel, der früher nur von außen zu betrachten war.

Shy Guys Wasserfälle

Cup: Blumen-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Es gibt in keinem Rennspiel einen Kurs, in dem man derart spektakulär an einem Wasserfall rauf- und später auch wieder runterfährt wie hier. Die Passagen an den tosenden Wassermassen sind mit Abstand das große Highlight des Shy Guy-Kurses, das darüber hinaus aber auch einige andere interessante Streckendetails mitbringt, darunter die Sprungschanze in der vorletzten Kurve, für die allerdings ein Turbopilz benötigt wird.

Cheep Cheep-Strand

Cup: Panzer-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Kein anderer Kurs im Mario Kart 8-Aufgebot vermittelt eine derart schöne Urlaubs- und Gute Laune-Atmosphäre. Die Strecke zeichnet sich aber unter anderem auch dadurch aus, dass wir am Strand entweder die Möglichkeit haben, über den Sand zu brettern oder unter Wasser zu fahren. Vor der Zielgeraden gibt es dann noch eine besonders knifflige und langgezogene Kurve, deren Durchfahrt besonders in engen Rennen über Sieg und Niederlage entscheiden kann.

Kokos-Promenade

Cup: Goldener Turbo-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Die Kokos-Promenade gehörte schon in Mario Kart Wii zu den beliebtesten Kursen und zählt unserer Meinung nach auch in MK8D zu den besten Strecken. Dafür sorgen Elemente wie die Rollbänder mit wechselnder Laufrichtung, die Aufteilung auf mehrere Ebenen, Sprungmöglichkeiten sowie die “Auto-Hindernisse” kurz vor der Ziellinie.

Instrumentalpiste

Cup: Blatt-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Nintendo hat zwar versucht, mit dem Discodrom die Musikthematik auch bei Mario Kart 8 nachzuahmen, kommt dabei allerdings nicht an die Instrumentalpiste des Vorgängers heran. Diese Strecke überzeugt durch die verspielte Musik, die coolen Pianos, die Töne beim Drüberfahren abgeben, sowie den spannenden Streckenverlauf. Durch Pilze und gezielte Sprünge können wir hier sehr viel herausholen und uns so spannende Rennen liefern.

Waluigi-Flipper

Cup: Rüben-Cup

Darum gefällt uns die Strecke so gut: Zunächst einmal ist das Setting der Strecke etwas, was ziemlich naheliegend ist, aber selten in einem Fun-Racer umgesetzt wird. So sind wir im Grunde eine Pinball-Kugel und navigieren über den verrückt-bunten Kurs. Die Ohrwurm-Musik tut dabei ihr übriges, sodass wir diese Strecke vermutlich nie wieder vergessen werden.

Und jetzt seid ihr dran: Welche sind eure Strecken-Favoriten in Mario Kart 8 Deluxe?