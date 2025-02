Mario Kart 9-Fan entdeckt Detail an Motorrad - und das könnte andeuten, dass eine große Besonderheit von Mario Kart 8 keine Rolle mehr spielt

Kursverläufe wie dieser hier in Mario Kart 8 wären ohne Anti-Gravitation nicht möglich.

Elf Jahre nach dem Launch von Mario Kart 8 bekommen wir wahrscheinlich noch in diesem Jahr einen neuen Teil von Nintendos beliebter Fun Racer-Reihe.

Weil zu diesem abseits von ein paar Spielszenen aber noch nichts bekannt ist, sucht die Community fleißig im bereits veröffentlichen Material nach Hinweisen – und stellt Mutmaßungen auf.

Eine davon kommt von Reddit-User Nightmaresp00n. Dem ist aufgefallen, dass die Gabel, also die Vorderradaufhängung, am Motorrad von Peach auf beiden Seiten des Vorderrades zu sehen ist. Bei Mario Kart 8 (Deluxe) war die Gabel nur einseitig, damit die Räder auf den Antigravitationsabschnitten der Kurse hochgeklappt werden konnten.

Keine Anti-Grativationsabschnitte in Mario Kart 9?

Der User schlussfolgert, dass das ein Hinweis darauf sein könnte, dass der große spielerische Kniff von Mario Kart 8 – eben jene Anti-Gravitationsabschnitte – in Mario Kart 9, oder wie auch immer der neue Teil heißen wird, keine besondere Rolle mehr spielen könnten.

Zur Erinnerung: Die Anti-Graviationsabschnitte erlaubten in Mario Kart 8 Deluxe ziemlich abgedrehte Kurskonstruktionen mit Kopfüber-Passagen, Fahrten an Wänden etc.. In den entsprechenden Bereichen schwebten die Fahrzeuge dann über die Strecken.

Wie in den Kommentaren angemerkt wird, hätte eine solche Änderung im neuen Mario Kart deshalb auch signifikante Auswirkungen auf etwaige Neuauflagen von Mario Kart 8-Kursen. Deren Design müsste Nintendo für den neuen Teil dann nämlich unter Umständen anpassen, was teilweise mit massiven Änderungen verbunden wäre.

Es ist allerdings wichtig anzumerken, dass es sich um eine Theorie des Users handelt und das Motorrad-Detail ein Hinweis auf eine solche Änderungen sein KÖNNTE. Offiziell bestätigt ist diesbezüglich jedenfalls bislang nichts und wie der User selbst anmerkt, könnte der entsprechende Anti-Gravitationseffekt im neuen Mario Kart auch einfach anders aussehen.

Wann das neue Mario Kart erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass es sich um einen Launch-Titel für die Switch 2 handeln wird. Am 2. April wird Nintendo die neue Konsole in einer Nintendo Direct ausführlicher vorgestellt. Möglich, dass dann auch der Funracer erneut einen Auftritt haben wird.

Was glaubt ihr könnte der besondere Kniff des neuen Mario Kart sein?