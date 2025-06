Mario Kart World: Alle Outfits und wie ihr sie freischaltet

Es gibt viele Kostüme in Mario Kart World, wie etwa Baby Bowser als Biker. So schaltet ihr sie frei.

Mario Kart World ist da und neben den 50 Charakteren haben 24 davon auch noch freischaltbare Kostüme. Welche das sind und wie ihr diese bekommt, zeigen wir euch hier.

Die Kostüme gibt es nur für die 24 Hauptcharaktere. Dadurch gehen Fahrer wie Kuh, Summser, Gumba, Pinguin und Co. leider leer aus. Wichtig ist, dass sich die Werte der Fahrer nicht durch die Kostüme ändern. Ihr könnt also komplett frei entscheiden mit welchem Yoshi, Bowser oder Donkey Kong ihr Platz hinter dem Lenkrad nehmt.

Alle Kostüme im Überblick

Mario Offroad Aviator Cowboy Dune Rider Happi Mechanic Pro Racer Reisender Touring

Luigi Offroad Farmer Gondoliere Happi Mechaniker Oasis Pro Racer Touring

Peach Aero Aviator Farmer Pro Racer Reisende Touring Vacation Yukata

Yoshi Aristocrat Biker Lieferdienst Matsuri Pro Racer Soft Server Strand Touring

Donkey Kong Offroad

Bowser Biker Pro-Racer Offroad Supercharged

Daisy Aero Oasis Pro Racer Swimwear Touring Vacation

Toad Hamburger Engineer Entdecker Pro Racer

Koopa Pro Racer Offroad Sprinter Sailor Work Crew

Wario Biker Oasis Pirate Pro Racer Rocker Wicked Wasp Work Crew

Waluigi Biker Mariachi Pro Racer Rocker Vampire

Rosalina Aero Aurora Pro Racer Touring

Pauline Motorradkluft

Baby Mario Pro Racer Swimwear Work Crew

Baby Luigi Pro Racer Work Crew

Baby Peach Entdeckerin Pro Racer Sailor Touring

Baby Daisy Entdeckerin Pro Racer Sailor Touring

Lakitu Fisherman Pro Racer

Toadette Conductor Entdeckerin Pro Racer Soft Server

Bowser Jr. Biker Jr. Pfadfinder Pro Racer

Baby Rosalina Entdeckerin Pro Racer Sailor Touring

Birdo Pro Racer Vacation

König Buu Huu Aristokrat Pirate Pro Racer

Shy Guy Pit Crew Slope Styler



Outfits freischalten – So geht's

Yoshi's Diner: Am Straßenrand vieler Strecken findet ihr immer wieder Stationen, an denen Essen angeboten wird. Fahrt dafür durch die gelben Takeout-Taschen und dann erhaltet ihr ein Boost-Essen. An der Seite der Diner seht ihr übrigens, welches Essen angeboten wird.

Das ist wichtig, denn je nachdem, was ihr esst, schaltet ihr ein neues Kostüm frei. Ihr müsst also am besten einfach jede Station einmal im Freien Fahren-Modus finden und dort die Charaktere durchprobieren, um auch wirklich jedes Kostüm freizuschalten.

An Yoshi's Diner-Stationen findet ihr diese Tüten mit Boost-Essen.

Mit diesem Trick geht's schneller: Dauert es euch zu lange, innerhalb der normalen Rennen die Kostüme nach und nach freizuschalten, dann nutzt diesen Trick. Geht einfach im freien Fahren zu einer Station hin und sammelt zwei der Boost-Essen ein. Nutzt eins davon und wenn der Charakter sich verwandelt, habt ihr ein neues Kostüm freigeschaltet.

Geht dann ins Pause-Menü und wählt einen zweiten Charakter aus und esst das übrige Boost-Essen mit diesem. Da ihr beim Charakter-Wechsel die Items behaltet und an der gleichen Stelle wieder einsteigt, könnt ihr so ganz schnell alle Charaktere für die jeweilige Essenskategorie durchprobieren.

Die Nintendo Switch 2 ist seit dem 05. Juni 2025 auf dem Markt, Mario Kart World ist einer der Launch-Titel. Erstmals in der Seriengeschichte erwartet uns ein Freies Fahren-/Open World-Modus, in dem wir alleine oder gemeinsam mit Freund*innen herumfahren können.

