Mit diesen reduzierten Mario-Spielen könnt ihr schon vorm Amazon Prime Day super günstig Freundschaften zerstören

Diese beiden Mario-Spiele gibt es aktuell günstig bei Amazon.

Am 11. und 12. Juli ist Amazon Prime Day. Euch erwarten an beiden Tagen zahlreiche Angebote rundum die Nintendo Switch. Das Beste? Schon jetzt könnt ihr euch zwei der bekanntesten Mario-Spiele reduziert bei Amazon gönnen.

Ihr habt seit längerem mal wieder Bock auf eine hitzige Partie in Mario Party Superstars oder Mario Kart? Dann holt euch jetzt beide Spiele im Angebot!

Sollten die beiden Spiele bei Amazon ausverkauft sein, könnt ihr sie euch auch alternativ bei MediaMarkt und Saturn gönnen:

Mario Kart: Der König der Kart Racer

Mario Kart ist schon lange nicht mehr das, wofür es früher einst bekannt war. Ich erinnere mich nur all zu gerne nostalgisch an die alten Mario Kart Zeiten auf dem Nintendo DS zurück. Zwar bin ich als Kind immer an den Strecken verzweifelt, aber ich habe es einfach geliebt als Toad in das Rennspiel-Abenteuer zu starten.

5:04 Mario Kart 8 Deluxe - Test-Video zum Fun-Racer-Hit für Nintendo Switch - Test-Video zum Fun-Racer-Hit für Nintendo Switch

Bei Mario Kart auf der Nintendo Switch gibt es mittlerweile einiges mehr, als nur eine Handvoll Strecken. Ihr werdet mit diversen DLCs und neuen aufregenden Fahrten versorgt. Zum Glück wurde auch erst kürzlich ein neues DLC angekündigt. Im 5. DLC werden nicht nur acht neue Strecken hinzugefügt werden, es wird auch drei neue spielbare Charaktere geben.

Wenn euch das fünfte DLC von Mario Kart 8 Deluxe interessiert, dann schaut euch am Besten hier die Übersicht von meinem Kollegen Tobias Veltin an.

Mario Party Superstars: Der Gruppen-Spaß schlechthin

Mario Party Superstars bietet euch eine Art Best Of mit 100 der beliebtesten Minispiele aus den ersten zehn Mario-Party-Spielen. Mit von der Partie ist zum beispiel die Bob-Abfahrt aus dem allerersten Mario Party, die Kuchenfabrik aus Teil 2, das Beach Volleyball aus Teil 4 oder das Panzerfußball aus Mario Party 9.

3:25 Mario Party Superstars: Trailer stellt euch das Spiel ausführlich vor

Mario Party Superstars wird bei mir und meinen Freunden jedes Jahr zu Silvester gespielt. Es ist einfach das perfekte Spiel für entspannte Abende zuhause.