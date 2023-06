Mario Kart 8 Deluxe: DLC-Welle 5 mit erster Strecke und zwei neuen Charakteren enthüllt

Welle 5 des Booster-Streckenpasses wird im Sommer veröffentlicht.

Zwei DLC-Wellen des Booster-Streckenpasses für Mario Kart 8 Deluxe sind noch offen, während der Nintendo Direct wurde jetzt ein erster Teaser für Welle 5 veröffentlicht. Zu sehen war eine der neuen Strecke, die durch ein Badezimmer führt.

Zwei neue Charaktere: Außerdem wurde bekannt gegeben, welche neuen Charaktere dabei sind:

Wiggler

Kamek

Was steckt noch im DLC? Ausgehend von den bisherigen Wellen ist davon auszugehen, dass im Paket noch sieben weitere Strecken – aufgeteilt in zwei Cups – stecken.

Den Trailer zur nächsten DLC-Welle könnt ihr euch hier anschauen:

1:02 Mario Kart 8 Deluxe zeigt im Trailer, was DLC-Welle 5 zu bieten hat.

Erscheint schon bald: Auch ein Release-Zeitraum wurde genannt. Welle 5 des Booster-Streckenpasses erscheint im Sommer 2023. Wenn der Erscheinungs-Turnus der Wellen aus dem letzten Jahr beibehalten wird, können wir vermutlich im August mit Wele 5 rechnen.

Wichtig: Es handelt sich nicht um einen Gratis-DLC, stattdessen ist er Bestandteil des Booster-Streckenpasses. Den habt ihr automatisch, wenn ihr den Erweiterungspass von Nintendo Switch Online abonniert, alternativ könnt ihr ihn auch für knapp 25 Euro kaufen.

Noch viel mehr Mario auf der Nintendo Direct im Juni 2023

Nintendo zeigte auf der Direct im Juni 2023 noch zahlreiche weitere Titel. Und in einer ganzen Menge davon spielt Mario eine wichtige Rolle. So wurde beispielsweise ein Remake des SNES-Klassikers Super Mario RPG angekündigt und es gab einen ersten Ausblick auf das große neue 2D-Jump&Run Super Mario Bros. Wonder. Beide Titel werden noch in diesem Jahr erscheinen. Alle weiteren Ankündigungen findet ihr in der oben verlinkten Übersicht.