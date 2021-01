Mario Kart Tour startet Berlin-Event - mit Wurstmobil und Lederhosen

Wer denkt bei Berlin nicht an Lederhosen und Bratwürste? Nintendo jedenfalls tut es, wie der Trailer zur neuen Strecke des Mobile-Ablegers Mario Kart Tour beweist. Auf der neuen Rennstrecke liefert ihr euch nämlich heiße Verfolgungsjagden in Berlin.

Das steckt in der Berlin Tour: Ihr könnt euch gleich in das Berlin Tour-Event stürzen, das bis zum 26. Januar um 21:59 Uhr stattfindet. In diesem kurvt ihr im exklusiven Rennwurst-Fahrzeug und mit Hilfe des Schmetterlingsflügel-Gleiters um den Berliner Fernsehturm. Dabei dürft ihr ein fesches Lederhosen-Outfit tragen. Doch es kommt noch mehr, denn in der zweiten Woche des Events werden neue Features hinzugefügt.

Denn dann kommen Pinguin-Luigi, Baumeister-Luigi und der klassische Luigi hinzu, der im Hainz-Heizer-Kart und mit dem Blooper-Tragflügel-Gleiters das Brandenburger Tor und die legendäre East Side Gallery besucht. So habt ihr Berlin aber bestimmt noch nie gesehen.

Die Community ist schon im Berlin-Fieber

Cassify mein über Twitter:

"Luigi sieht gut aus in seinen Lederhosen!"

@LateAndConfused meint:

"Der neue Kurs sieht ziemlich gut aus. Und der neue Luigi... er ist verdammt niedlich."

Zenodepro schreibt:

"Fantastische Karts und Luigis Leder sowie die Musik sind richtig gut"

Beeilt euch, Berlin wartet nicht ewig

Ein zeitlich begrenztes Event: Bedenkt, dass es sich um ein zeitlich begrenztes Event handelt. Wollt ihr also die neue Strecke sowie die neuen Fahrzeuge und Outfits erleben, dann müsst ihr euch beeilen und bis zum 26. Januar an der "Berlin Tour" teilnehmen.

Bei Mario Kart Tour handelt es sich um ein Mobilegame, das auch der bekannten Mario-Kart-Reihe basiert und im Grunde dasselbe Gameplay bietet. Nur könnt ihr die Rennen jetzt auch auf dem Smartphone unterwegs erleben.

Was sagt ihr zur Berlin Tour in Mario Kart Tour? Gefällt euch das Event?