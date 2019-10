Waluigi kommt! - Allerdings nicht in Super Smash Bros. Ultimate...

Ist das der ultimative Troll-Move von Nintendo? Für viele Fans von Super Smash Bros. Ultimate dürfte es sich zumindest so anfühlen. Denn Nintendo hat bekanntgegeben, Waluigi als spielbaren Charakter zu veröffentlichen.

Allerdings nicht in Super Smash Bros. Ultimate.

Sondern in Mario Kart Tour, wo der Bösewicht im Rahmen der Halloween Tour sein Debüt feiern soll, die am 22. Oktober startet. Mario Kart Tour ist die jüngst veröffentlichte Mobile-Umsetzung von Mario Kart, die in unserem Test allerdings nicht allzu gut wegkam.

Hintergrund: In der Smash Bros. Ultimate-Community gehört Waluigi zu den am sehnlichst erwarteten Charakteren. Bislang gibt es den lila bemützten Fiesling aber nicht als spielbare Figur, sondern lediglich als Assist Trophy oder Mii Fighter-Kostüm.

Wünscht ihr euch Waluigi noch als Charakter in SSBU?