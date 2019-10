Mario Kart Tour, der Mobile-Ableger des unkaputtbaren Fun-Racers, ist seit mittlerweile einem knappen Monat erhältlich, seitdem sind bereits mehrere neue Cups ins Spiel gekommen. Ein Feature fehlt allerdings weiterhin: Der Multiplayer-Modus.

Aktuell seid ihr im Spiel nämlich weiterhin auf Rennen gegen CPU-Fahrer beschränkt, Duelle mit menschlichen Konkurrenten über das Internet gibt es nicht. Noch nicht.

Denn laut Reporter Takashi Mochizuki vom Wall Street Journal ist bei Nintendo die Einführung von eben jenem Online-Multiplayer weiterhin geplant. Das Problem dabei: Nintendo will keine Details zum Modus und einem möglichen Termin verraten. Bis ihr also gegen "echte" Fahrer antreten könnt, dürfte es noch eine Weile dauern.

