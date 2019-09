Mario Kart Tour legt erfolgreichsten Nintendo Mobile-Start hin

Am 25. September erschien Nintendos neuester Mobile-Titel Mario Kart Tour für iOS- und Android-Geräte. Und bereits nach wenigen Tagen kann das Rennspiel Rekordzahlen verzeichnen.

Zumindest was die Downloads betrifft. Denn bislang wurde Mario Kart Tour knapp 20 Millionen Mal heruntergeladen und ist damit Nintendos erfolgreichster Mobile-Launch bisher. Den Vergleich zu anderen Spielen zeigt folgende Grafik, die auf Twitter auftauchte.

