Es gibt jetzt eine komplett durchgeknallte Mario Kart-Uhr für 25.600 Dollar

Wenn ihr zu der Sorte Mario Kart 8 DELUXE-Fans gehört, die sich Sorgen machen muss, wie sie diesen Winter ihre Strom- und Nebenkostenabrechnung zahlt, dann sind diese Uhren hier ganz sicher nichts für euch. Konntet ihr hingegen wieder mal eure Profite steigern und wisst nicht wohin mit dem ganzen Geld? Da haben wir was für euch.

Rolex und Audemars Piguet waren gestern! Stellt das Champagner-Glas kurz weg, rückt euer Monokel zurecht, legt die Zigarre beiseite und wischt euch den Kaviar aus dem Mundwinkel: Ihr könnt jetzt eine Mario Kart-Uhr für 25.600 US-Dollar bestellen.

Exklusiver wird's nicht: Diese Mario Kart-Uhr kostet 25.600 Dollar

TAG Heuer hat zwei neue Armbanduhren im Angebot. Oder besser gesagt: Zwei Chronographen, einmal in der Limited Edition und einmal in der Tourbillon Limited Edition. Das soll "wagemutig und schwungvoll" sein, hat ein Gehäuse aus poliertem Edelstahl oder Titan, eine Keramiklünette (was auch immer das sein mag), eine Tachymeterskala über 400 km/h (??) mit Mario Kart-Logo und ein Kalbslederarmband.

Dazu kommen noch diverse eingeprägte Muster, bewegliche Mario Kart-Elemente, das "skelettierte Tri-Compax-Zifferblatt", und selbstverständlich ein Saphirglasboden – das ist ja aber wohl auch das mindeste. Ahja, die Uhrzeit lässt sich mit dem Ding sogar auch noch ablesen. Aber dafür wird sich wohl kaum irgendwer dieses teure Schmuckstück kaufen.

So sehen die beiden Uhren aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ehrlich gesagt wissen wir auch nicht so recht, wer hierfür die Zielgruppe sein soll. So richtig passen superteure, auf edel getrimmte Armbanduhren nicht mit dem kindlichen Spaß-Design von Mario Kart zusammen. Die meisten Fans dürften auch nicht über das nötige Taschengeld verfügen – außerdem machen die lieben Kleinen doch ohnehin nur Kratzer in das teure Ding.

Aber vielleicht wollt ihr eurem inneren Kind ja schon seit vielen Jahren etwas Gutes tun und spart bereits seit den guten alten SNES-Tagen. Dann ist es vielleicht an der Zeit, die bunte Flic-Flac-Uhr endlich abzulegen und sich einen der edlen TAG Heuer-Zeitmesser ans Handgelenk zu schmieden. Falls ihr euch das wert seid, versteht sich. Passt bestimmt auch gut zur wahnwitzig teuren Gold-PS5.

Wie schön findet ihr die Uhren? Wer soll sich eurer Meinung nach sowas kaufen?