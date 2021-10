PS5 für $350.000: Die wahrscheinlich teuerste Konsole der Welt erstrahlt in 18-Karat-Gold

Falls ihr eine PS5 sucht, stinkreich seid und nicht wisst, wohin mit eurem Geld, dann haben wir da ein echtes Schmankerl für euch: Diese PS5 kommt nämlich in einem derart exklusiven Gold-Design daher, dass es nur fünf Stück davon gibt. Der Spaß kostet dann auch schlappe 352.770 US-Dollar, also sehr viel mehr, als ihr für die Konsole normalerweise ohne den ganzen Schnickschnack bezahlen müsstet. Aber, gute Nachrichten: Es gibt auch eine etwas günstigere, etwas weniger edle Gold-Version für 'nur' 12.750 Dollar. Das muss man sich schon wert sein.

Caviar schmückt die PS5 mit 18-Karat-Gold und das Ergebnis ist unfassbar teuer

Extrem übertrieben: Dieses Angebot dürfte sich eher an Menschen richten, die sich zusätzlich zur vergoldeten AK-47 und den 37 ebenfalls goldenen Supersportwagen auch noch die passende Spielkonsole gönnen wollen. Aber Vorsicht, falls euch euer Monokel herunterfällt oder der Champagner umkippt: Nicht, dass das gute Stück an Wert verliert! Zum Spielen dürfte diese PS5 jedenfalls wohl eher nicht gedacht sein, es sollte aber trotzdem funktionieren.

So sieht die Gold-PS5 aus: Wer die Dollars und vielleicht auch die eine oder andere Schraube locker sitzen hat, kommt hier auf der offiziellen Caviar-Seite voll auf seine Kosten. Die auf lediglich fünf Stück limitierte PS5 lässt keine Wünsche offen. Sie erstrahlt in solidem 18-Karat-Gold, hat ein schickes Muster sowie eine Gravur mit dem Markennamen Caviar an der Seite.

Auch das Gamepad ist selbstverständlich mit Gold und Leder verziert.

Da kommen natürlich Erinnerungen an die diversen Gold-Controller hoch:

Zwei Versionen: Caviar hat aber nicht nur die auf fünf Stück limitierte PS5 mit 18-Karat-Massivgold im Programm, sondern auch noch eine zweite, abgespeckte Pöbel-Version für arme Lowlifes, die sich das echte Schmuckstück nicht leisten können. Die hat lediglich einen Gold-Überzug, kostet geradezu lächerlich billige 12.750 US-Dollar und wird in riesigen Stückzahlen von 99 Exemplaren verramscht. Das kann ja gar nichts sein. Aber, mal ganz unter uns: Eigentlich sieht die ganz genauso aus.

