Mario Kart World: YouTuber findet 202 Open World-Routen zwischen den Strecken und zeigt sie alle in 10 Stunden-Video

Mario Kart World hat zum ersten Mal eine richtige Open World und damit viele Routen zwischen den Strecken.

Wer will, kann in der Open World von Mario Kart World sehr viel abseits der eigentlichen Rennstrecken entdecken. Zum Beispiel mindestens 202 individuelle Routen, die von einem Kurs zum nächsten gefahren werden können. Diese 202 Wege zwischen den Strecken hat ein YouTuber gezählt und alle in einem Video präsentiert.

YouTuber startet wahnwitziges Unterfangen und fährt 10 Stunden lang 202 Routen zwischen den Rennstrecken in der Mario Kart-Open World

Darum geht's: In Mario Kart World fahren wir beispielsweise bei einem Grand Prix oder auch in den K.O.-Tour-Rennen nicht nur auf den bisher bekannten Rundkursen um die Wette, sondern auch quer durch die Open World von einer Strecke zur nächsten. Angeblich gibt es im ganzen Spiel stolze 202 individuelle Routen zwischen den einzelnen Kursen.

Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Der YouTuber Getlucky hat sich die Mühe gemacht, die Mario Kart World-World so unter die Lupe zu nehmen, wie es bisher kein anderer Mensch getan hat (zumindest nicht, dass wir es wüssten). Er ist dabei zum Ergebnis gekommen, dass es insgesamt 10 Stunden dauert, wirklich alle Routen kreuz und quer durch die Open World zu fahren.

Und er liefert direkt auch noch den Beweis: Falls ihr wirklich jeden Winkel der Mario Kart World-Spielwelt abseits der eigentlichen Strecken sehen wollt, könnt ihr euch einfach dieses zehnstündige Video anschauen. Los geht's beim Mario Bros. Circuit und die Reise endet bei der legendären Rainbow Road.

Hier könnt ihr euch das gigantische Unterfangen im Mammut-Video zu Gemüte führen, wenn ihr unbedingt wollt:

Wir können aber eigentlich nur davon abraten, sich die Open World auf diesem Wege zu erschließen. Deutlich mehr Spaß dürftet ihr haben, wenn ihr sie auf natürlichem Wege "erfahrt".

Auch der YouTuber Getlucky selbst schreibt in einem Kommentar unter seinem Video, dass er niemandem empfehlen würde, dasselbe zu tun, wie er es getan hat.

Die Reaktionen fallen überwiegend positiv aus: Viele Menschen zeigen sich in den Kommentaren äußerst beeindruckt davon, dass es wirklich so viele verschiedene Wege gibt, sich durch die Welt von Mario Kart World zu bewegen.

Ein Fan stellt auch noch folgende, kuriose Rechnung auf: Rein technisch betrachtet habe Mario Kart World dann also aktuell 232 mögliche Strecken insgesamt, von denen 87 % allerdings mehr oder weniger gerade lange Strecken sind, die in einzelne Sektionen unterteilt daherkommen.

Hättet ihr gedacht, dass es so viele Möglichkeiten in Mario Kart World gibt, von einer Strecke zur nächsten zu kommen – und dass es so lange dauert, sie alle zu fahren?