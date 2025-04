Mario Kart World: Das sind alle 16 Strecken, die in der Nintendo Switch 2-Direct schon bestätigt wurden

In Mario Kart World können wir nicht nur abseits der Strecken, sondern auch an Wänden fahren und grinden.

Mario Kart World erscheint als DER Nintendo Switch 2-Launchtitel direkt zum Release der neuen Konsole. Beides wurde gestern bei der großen Nintendo Direct-Show ausführlich präsentiert. Dabei kamen auch einige Infos zum Vorschein, die nicht direkt ins Auge springen: Zum Beispiel, welche Strecken uns erwarten.

Mario Kart World hat zum Switch 2-Launch wohl mindestens 16 Strecken, aber nicht alle scheinen neu zu sein

Darum geht's: Nintendo bringt mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 endlich auch ein richtig neues Mario Kart-Spiel an den Start. Das überrascht mit einer Open World und vielem mehr. Aber was uns hier in erster Linie interessiert, sind die klassischen Strecken, von denen bereits 16 Stück bekannt sind.

Hier könnt ihr euch das neue Mario Kart World nochmal in seiner ganzen Pracht ansehen:

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

Autoplay

Woher kommen die Infos? In der Nintendo Switch 2-Direct beziehungsweise dem Mario Kart World-Trailer wurden überraschend viele Strecken bereits namentlich genannt und einige von ihnen auch bereits gezeigt.

Diese Strecken wurden schon über das ingame-Menü bestätigt:

Mario Bros Circuit

DK Pass

Moo Moo Meadows

Peach Stadium

Crown City

Whistletop Summit

DK Spaceport

Desert Hills

Shy Guy Bazaar

Wario Stadium

Airship Fortress

Sky-High Sundae

Starview Peak

Wario Shipyard

Koopa Troopa Beach

Faraway Oasis

Dino Dino Jungle kommt noch dazu und bildet die Ausnahme: Der Name dieser Strecke war nirgendwo zu lesen, aber die Strecke selbst eindeutig im Trailer zu sehen. Zumindest dürften sie alle Fans erkannt haben, die den GameCube-Ableger Mario Kart Double Dash gespielt haben: An einer Stelle fahren wir unter einem stampfenden Dino hindurch.

Manche Namen kennt ihr wahrscheinlich: Strecken wie Wario Stadium oder Moo Moo Meadows haben sich bereits in Spielen wie Mario Kart Wii, Mario Kart 8 oder der Mario Kart 8 Deluxe-Version die Ehre gegeben. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sie sich verändert haben.

Das sind die bisher bestätigten Cups:

Mushroom Cup

Flower Cup

Star Cup

Shell Cup

Banana Cup

Leaf Cup

Lightning Cup

Golden Rally

Ice Rally

Das war noch nicht alles: Da kommt auf jeden Fall noch mehr. Bisher hatten die Cups in der Regel jeweils vier Strecken. Neun mal vier ergibt definitiv eine größere Zahl als 16.

Die Cups haben sich in der Vergangenheit auch oft auf Retro- und neue Strecken aufgeteilt, wir können uns also wohl auch auf noch mehr alte Bekannte freuen.

Welche Strecken aus der Mario Kart-Vergangenheit wünscht ihr euch am dringendsten für Mario Kart World?