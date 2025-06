Mario Kart World - So schaltet ihr alle 40 Karts und Motorräder frei

Wer mit Stil unterwegs sein möchte, muss tief in die Tasche greifen. Zum Glück liegt das Geld quasi auf der Straße.

Auch in Mario Kart World heißt es wieder: Wer rasen will, muss sammeln. Genauer gesagt: Münzen. Denn nur so schaltet ihr die Vielzahl an Karts und Motorrädern frei, mit denen ihr euch stilvoll über die Ziellinie katapultieren könnt. Und mal ehrlich – wer will nicht auf einem fliegenden Teppich durchs Ziel brettern?

Alle 100 Münzen gibt es Belohnungen

Das Freischalten läuft ähnlich wie in Mario Kart 8 Deluxe: Ihr sammelt fleißig Münzen – entweder in den Rennen oder im neuen Open-World-Modus – und bekommt dafür bei jeweils 100 gesammelten Stück ein zufälliges neues Fahrzeug. Der große Unterschied diesmal: Statt Einzelteilen bekommt ihr direkt ganze Karts oder Motorräder. Kein Basteln, einfach einsteigen und losdüsen.

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Insgesamt könnt ihr so 35 zusätzliche Vehikel freischalten. Nach 3.500 Münzen habt ihr also theoretisch alles beisammen. Welche Reihenfolge dabei herauskommt und ob es ein Kart oder Motorrad ist, entscheidet der Zufall.

So farmt ihr Münzen am schnellsten

Münzen gibt es in Mario Kart World an vielen Ecken. In Rennen liegen sie ganz klassisch auf der Strecke – einfach drüberfahren und absahnen. Je mehr Münzen ihr während eines Rennens im Gepäck habt, desto schneller seid ihr übrigens unterwegs. Doppelt praktisch.

Auch die ?-Blöcke helfen weiter: Springt ihr beim Einsammeln mit der L-Taste, bekommt ihr jedes Mal eine zusätzliche Münze gutgeschrieben. Also: Taste hämmern, Beutel füllen.

Richtig ergiebig wird’s mit dem Münzen-Panzer – ein Item, das nicht nur Gegner aus dem Weg räumt, sondern dabei auch eine goldene Spur hinter sich herzieht. Der solltet ihr unbedingt folgen.

Im freien Modus könnt ihr ebenfalls Münzen sammeln. Oft liegen sie hier in kleinen Haufen bereit, sodass ihr gleich mehrere auf einen Schlag einsacken könnt. Und wenn ihr es wirklich ernst meint: Im Modus Coin Runner dreht sich alles ums Geld – dort gibt’s die mit Abstand höchste Ausbeute.

