Mario Kart World-Fan hat alle P-Switches gefunden - und wenn ihr das auch schaffen wollt, habt ihr ordentlich Arbeit vor euch

Wenn Mario jede Challenge absolvieren will, hat er was zu tun.

Eine der großen Neuerungen von Mario Kart World ist die frei befahrbare Spielwelt, in der ihr unter anderem kleine Herausforderungen absolvieren könnt. Diese werden über blaue P-Schalter aktiviert, die überall in der Open World verteilt sind.

Obwohl Nintendo bereits im Vorfeld der Veröffentlichung angekündigt hatte, dass es "mehrere hundert" dieser Challenges geben soll, war lange nicht wirklich klar, wie viele dieser P-Schalter tatsächlich im Spiel sind – zumal es auch keine Ingame-Anzeige dafür gibt.

Doch dieses Geheimnis ist nun gelüftet, denn Mario Kart-Fan und Youtube-Creater Shadiochao hat tatsächlich sämtliche P-Schalter entdeckt und das direkt auch in einem Video festgehalten.

YouTube-Video zeigt sämtliche P-Schalter-Fundorte

Und wie viele P-Schalter gibt es jetzt? 394 Stück. So viele der Mini-Herausforderungen könnt ihr also in der Open World angehen. Warum Nintendo nicht direkt die 400 voll gemacht hat, wissen wir ehrlich gesagt nicht, möglicherweise kommen später durch DLCs oder Updates noch weitere P-Schalter ins Spiel.

Das Video mit allen Fundorten der Schalter könnt ihr euch hier anschauen:

Gibt es eine Belohnung für alle erledigten P-Schalter-Herausforderungen? Das erwähnt Shadiochao in seinem Video nicht, es scheint also keine gesonderte Belohnung nach Abschluss aller Challenges zu geben.

Jeder P-Schalter-Erfolg schaltet aber immerhin einen einzigartigen Sticker frei, den ihr dann auf eure Fahrzeuge pappen könnt. Außerdem sind die Schalter auch notwendig, um den versteckten Spiegelmodus in Mario Kart World freizuschalten – allerdings müsst ihr dafür deutlich weniger als 394 finden.

Dass es im Spiel selbst keine Markierungen auf der Ingame-Karte gibt, welche P-Schalter ihr schon entdeckt habt, seid entweder auf Videos wie das oben oder auf interaktive Karten angewiesen. Eine davon findet ihr im Artikel unten – dort sind auch die Fundorte der weiteren Collectibles (Peach-Medaillen und Fragezeichen-Bodenplatten) aufgelistet:

Mario Kart World ist seit dem 5. Juni 2025 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Neben der Open World zählt auch der Knockout-Tour-Modus zu den Neuerungen des Funracers. In dieser Spielvariante scheiden an jedem Checkpoint immer die letzten vier Fahrer*innen aus.

Wieviele P-Schalter habt ihr schon in der Open World von Mario Kart World gefunden?