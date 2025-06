Mario Kart World: Spezial-Cup und Rainbow Road freischalten - so gehts

Der Spezial-Cup ist der achte Grand Prix in Mario Kart World - und muss erst freigeschaltet werden.

In Mario Kart World könnt ihr in unterschiedlichen Grand Prix-Wettbewerben teilnehmen, die jeweils aus vier Rennen bestehen. Von Beginn an sind sieben davon bereits verfügbar, nämlich Pilz-Cup, Blumen-Cup, Stern-Cup, Panzer-Cup, Bananen-Cup, Blatt-Cup und Blitz-Cup.

Eine derart krumme Zahl ist für Mario Kart-Spiele ungewöhnlich und tatsächlich verbirgt sich im Spiel auch noch ein achter Grand Prix – der Spezial-Cup, der auch die Rainbow Road-Variante von Mario Kart World enthält.

Das müsst ihr tun, um den Spezial-Cup freizuschalten

Die Freischaltung des Spezial-Cups ist ziemlich simpel. Ihr müsst nämlich lediglich jeden der sieben anderen Cups einmal absolvieren. Dabei ist es vollkommen egal, in welcher Schwierigkeitsstufe (ccm) das passiert oder auf welchem Platz ihr letztendlich landet.

Wichtig ist nur, dass ihr sämtliche 28 Rennen der sieben Grand Prix-Wettbewerbe abschließt. Habt ihr das geschafft, gibt es eine kurze Videosequenz, die euch mitteilt, dass ihr den Spezial-Cup freigeschaltet habt.

Ob ihr einen Cup abgeschlossen habt, könnt ihr an einem kleinen Symbol daneben sehen. Entweder taucht dort ein grünes Häkchen auf (4. Platz oder darunter) oder ein Pokal (3. Platz oder besser).

Anschließend könnt ihr den Spezial-Cup ganz normal in der Grand Prix-Übersicht auswählen und fahren. Folgende vier Strecken gehören dazu:

Baumwipfelpfad

Marios Piste

Peach-Stadion

Regenbogen-Boulevard

Insbesondere die Fahrt zum bzw später dann auf dem Regenbogen-Boulevard ist vor allem optisch ein echtes Highlight, der Kurs gehört zudem zu den längsten des ganzen Spiels.

In jedem Fall ist die Strecke eine würdige Krönung der Streckenauswahl in Mario Kart World – passend zum Kronen-Symbol des Spezial-Cups.

Mario Kart World ist seit dem 5. Juni 2025 exklusiv für die Switch 2 erhältlich. Neben den 32 "normalen" Strecken gibt es auch etliche Varianten, bei denen ihr zunächst Teile der Spielwelt und anschließend die Rundkurse befahrt. Größte Neuerung des Funracers ist nämlich eine offene Spielwelt, in der ihr unter anderem auch diverse Mini-Missionen absolvieren und Peach-Münzen einsammeln könnt.