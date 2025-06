Mario Kart World-Spieler zeigt in schmerzhaftem Clip, warum ihr auf dem ersten Platz keine blauen Panzer nutzen solltet

Der blaue Panzer gehört auch in Mario Kart World zu den berüchtigsten Items.

Eigentlich hätte es X/Twitter-Nutzer Retrora ja wissen müssen. Und dennoch kam er in einem Mario Kart World-Rennen auf dem ersten Platz liegend auf die grandiose (?) Idee, einen blauen Panzer verschießen zu müssen. Das Ergebnis überrascht nicht – und ist trotzdem schmerzhaft.

Für alle Nichtwissenden: Auch in Mario Kart World gehört der blaue Panzer zu den mächtigsten und gleichzeitig unbeliebtesten Items. Denn das Geschoss bahnt sich zielsicher den Weg zu der Person, die auf dem ersten Platz liegt, und detoniert dann dort. Zwar lässt sich das Item auf mehrere Arten abwehren – beispielsweise der Superhupe oder einem Pilz – allerdings hat man die entsprechenden Gegenmittel nicht immer zur Hand.

Mario Kart-Streamer schießt sich selbst ab und hätte es eigentlich besser wissen müssen

Wer auf dem ersten Platz liegt, bekommt den blauen Panzer also ab. Und genau das hätte Retrora bei seinem Experiment eigentlich ahnen können. Denn als er das Item abfeuert – das er offenbar vorher auf einem der hinteren Plätze liegend eingesammelt hat – trifft es wenig überraschend ihn selbst.

Dennoch scheint er in dem Clip, den er auf X geteilt hat, ziemlich verwundert zu sein, als er danach seine Spitzenposition verliert.

Wenige Sekunden später ist er aber schon wieder bester Laune, als jemand im Stream-Chat seine Aktion makaber-humorvoll vergleicht: "Was passiert, wenn ich mich selber mit einer Waffe erschieße?"

Ein Kommentar unter dem Clip vermutet, dass Retrora möglicherweise noch nie ein Mario Kart gespielt habe. Seine Antwort: Ein Screenshot, auf dem zu sehen ist, dass er Mario Kart 8 Deluxe – in dem es den blauen Panzer ebenfalls gibt – über 300 Stunden gespielt hat.

Er wusste also definitiv, welchen Effekt der blaue Panzer hat – und entschied sich trotzdem, ihn auf dem ersten Platz einzusetzen. So ist die Welt immerhin in den Genuss dieses legendären Clips gekommen.

Mario Kart World ist seit dem 5. Juni 2025 exklusiv für die Switch 2 erhältlich. Im oben verlinkten Test-Video verraten wir euch, ob das Spiel die Qualität seines Vorgängers erreichen kann und wie uns die zahlreichen Neuerungen wie die Open World oder der neue Knockout-Tour-Modus gefallen haben.

Wie sind eure Erfahrungen mit dem blauen Panzer?