Mario und Luigi freuen sich wahnsinnig! Denn mit diesem Amazon Gadget für die Nintendo Switch könnt ihr sie überall mitnehmen.

Rot à la Mario, oder doch Grün à la Luigi? Bei Amazon könnt ihr euch aktuell ein Spiele Etui für eure Nintendo Switch holen. Damit habt ihr Platz für sämtliche Mario Spiele, wie zum Beispiel Super Mario Party, Mario Kart oder Mario Bros!

Die Spiele Box mit 16 Slots ist aber nicht nur im Mario- oder Luigi Design erhältlich, ihr könnt sie euch auch mit einem Hasen, einem Corgi, rosa Katzenpfoten oder einem Panda holen. Egal für welches Design euer Herz schlägt, der Preis bleibt bei allen Varianten so gut wie unverändert. Sie kosten euch nur 9,99€! Lediglich die rote Mario Version kostet euch mit 9,59€ 40 Cent weniger.

Wenn ihr ein wahrer Nintendo Switch Spiele Sammler seid, könnt ihr euch auch eine größere Box mit 72 Slots holen. Die gibt es aber leider nur in einem schwarz grauen Design. Eventuell ist das aber etwas für die jenigen unter euch, die es gerne schlicht haben!

So sieht das Innenleben eurer neuen Nintendo Switch Spiele Box aus

Links sieht ihr wie die rote Mario Box von innen aussieht und rechts sieht man die größere Version in schwarz.

Das coole an den Nintendo Switch Spiele Boxen sind nicht nur die vielen Design Möglichkeiten, sondern auch, dass sie euch Platz für mehr bieten. Ihr könnt genauso gut eure kleinen SD-Karten darin verstauen.

Auch der sichere Magnetverschluss ist ein nützliches Feature der Spiele Box. Durch ihn fallen eure Switch Spiele nicht raus. Aber keine Sorge: Der Magnet erschwert euch nicht das Öffnen oder Schließen des Etuis.

Der Schutz wird aber auch durch die harte äußerliche Schale gewährleistet. Im Inneren befindet sich TPU-Futter, welches flexibel und weich zugleich ist. Eure sensiblen Spielekärtchen werden dadurch nicht zerkratzt und euren wertvollen Spieldateien kann nichts passieren!

Mit dieser kleinen Bibliothek für eure Nintendo Switch Spiele könnt ihr also nichts falsch machen. Gerade könnt ihr sie euch mit 25% Rabatt bei Amazon holen.

