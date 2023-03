50% Rabatt: Mario + Rabbids Sparks of Hope für Nintendo Switch jetzt im Amazon Angebot kaufen

Es gibt wieder ein spannendes Spiel für Nintendo Switch im Angebot bei Amazon. Solltet ihr bisher auf Mario + Rabbids Sparks of Hope verzichtet haben, könnt ihr euch jetzt die Gold Edition zum neuen Tiefstpreis kaufen.

So günstig ist das Spiel im Angebot: Bei Amazon kostet Mario + Rabbids Sparks of Hope in der Gold Edition nur 44,99€. Das ist ein Rabatt von 50 Prozent gegenüber der UVP. Zudem gab es das Spiel in dieser Edition noch nie günstiger.

Würdiger Nachfolger des Strategie-Hits auf Switch

Mario + Rabbids war auf der Nintendo Switch ein voller Erfolg und wurde mit sehr guten und teils herausragenden Wertungen bedacht. Das Spiel konnte Fans und Fachpresse gleichermaßen überzeugen.

Für den Nachfolger Sparks of Hope lag die Latte entsprechend hoch. Auch wenn diese nicht ganz übersprungen werden konnte, hat sich Mario + Rabbids Sparks of Hope als ein sehr gutes Strategiespiel etabliert. Autor Tobias Veltin gelangt im Test zu folgendem Kurzfazit: »Sparks of Hope ist ein erfrischendes Strategie-Crossover mit tollen Kämpfen, dem aber die großen Überraschungsmomente fehlen.«

Insgesamt ist es größer, schöner, aber nicht besser als der erste Teil und dennoch mit einer Wertung 84 Punkten ein sehr gutes Spiel.

Sparks of Hope Gold Edition: Das steckt drin

Mit der Gold Edition erhaltet ihr das Grundspiel Mario + Rabbids Sparks of Hope. Des Weiteren beinhaltet diese Edition das Galaxis-Prestigepaket und den Season Pass. Letzterer gibt euch Zugriff auf drei DLCs. Diese bringen einen neuen Kampfmodus, einen neuen Planeten mit geheimnisvollem Gegner und ein neues Abenteuer mit Rayman, Rabbid-Mario und Rabbid-Peach mit sich.