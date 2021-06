Nintendo leakt versehentlich Sequel zu einem der besten Switch-Games der letzten Jahre

Und der nächste E3-Leak ist da. Der kommt diesmal von Nintendo selbst. Das Unternehmen hat offenbar versehentlich eine Produktseite zu früh online gestellt. Und die offenbart, dass wir uns auf den Nachfolger eines der besten Switch-Spiele überhaupt freuen dürfen: Der spaßige Strategie-Überraschungshit Mario + Rabbids Kingdom Battle erhält mit Mario + Rabbids Sparks of Hope ein Sequel!

Mario + Rabbids Kingdom Battle wurde von Ubisoft entwickelt und vertrieben, weshalb wir davon ausgehen, dass der jetzt durch Nintendo geleakte Nachfolger heute Abend während des Ubisoft Forward-Events gezeigt wird.

Das verrät Nintendo über Mario + Rabbids Sparks of Hope für Nintendo Switch

Wann erscheint Mario + Rabbids Sparks of Hope? Laut Website kommt das Rundenstrategie-Spiel erst in 2022 (leider). Ein wenig müssen wir uns also noch gedulden.

Was sind die Neuerungen? Wie Nintendo auf besagter Produktseite angibt, können wir uns unter anderem auf folgende Neuerungen freuen:

wir ziehen mit Mario, Luigi, Peach und unseren Rabbids diesmal ins Weltall und ziehen in den Kampf gegen eine feindliche Alienrasse. Dabei erkunden wir Planeten, erledigen Quests und bestreiten erneut Rundenstrategie-Kämpfe

dabei stellen wir uns neuen Bossen entgegen

und wir sammeln sogenannte Sparks (Funken), die uns offenbar besondere Kräfte verleihen

Was macht Mario + Rabbids: Kingdom Battle so besonders?

GamePro-Wertung: 86

86 Genre: Rundenstrategie

Darum geht's: Mario + Rabbids: Kingdom Battle ist ein Rundenstrategie-Spiel á la XCOM, das die Figuren aus dem Super Mario-Universum mit den knuddeligen Ubisoft-Rabbids vereint.

Warum es sich lohnt: Aber der Knuddellook täuscht: Hinter Kingdom Battle steckt ein komplexeres Spiel als man vielleicht vermuten würde. Viele Levels sind fordernd, bleiben dabei aber stets fair. Strategie-Fans bekommen hier eines der besten und fesselndsten Rundenstrategie-Spiele für die Switch serviert, das mit kreativen Bossen, Waffen und Spezialattacken überzeugt. Wolltet ihr schon immer mal einen feindlichen Rabbid mit Honig beschießen, damit dieser auf dem Schlachtfeld kleben bleibt und euch nicht mehr nerven kann? Das ist eure Chance.

Mehr Infos zu Mario + Rabbdis lest ihr im GamePro-Test.