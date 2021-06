Im Rahmen der E3 2021 wird auch Ubisoft auf einer eigenen Konferenz Neuigkeiten präsentieren. Wie schon im letzten Jahr heißt das Event "Ubisoft Forward" und wird uns zahlreiche neue Infos und Impressionen zu kommenden Ubisoft-Titeln liefern. Auch dieses Event könnt ihr live per Stream verfolgen.

Ubisoft Forward 2021: Das müsst ihr zum E3-Livestream wissen

Termin: 12. Juni 2021

12. Juni 2021 Uhrzeit: 21 Uhr deutscher Zeit (entspricht 12 am PT)

21 Uhr deutscher Zeit (entspricht 12 am PT) Dauer des Events: ca. 60 Minuten

ca. 60 Minuten Livestream: Youtube, Ubisoft Events

Pre- und Aftershow: Die eigentlich Hauptshow wird von zwei anderen Programmpunkten eingefasst. Um 20 Uhr startet die Pre-Show zur Ubisoft Forward, ab 22 Uhr wird es eine, in der ebenfalls noch Szenen aus Ubisoft-Titeln gezeigt werden sollen.

Diese Spiele gibt's auf der Ubisoft Forward zu sehen

Die Infos des Haupt-Events werden natürlich am gespanntesten erwartet und hier hat sich Ubisoft auch bereits in die Karten schauen lassen.

Rainbow Six Extraction: Der Koop-Shooter wird nach langer Zeit in der Versenkung offiziell enthüllt, es soll auch erstmals Gameplay zu sehen geben.

Riders Republic: Das Extremsport-Multiplayerspiel wurde im letzten Jahr angekündigt und der Release verschoben, auf der Forward soll es einen ausführlichen Blick auf das Spiel geben.

Far Cry 6: Kürzlich wurde das erste Gameplay zum Shooter enthüllt, auf der Ubisoft Forward wird es weitere Szenen zu sehen geben.

Gut möglich zudem, dass es darüber hinaus auch Neuigkeiten zu bestehenden Titeln wie etwa Assassin's Creed Valhalla geben wird. Und natürlich dürfte die Konferenz nicht ohne mindestens eine größere Neuankündigung über die Bühne geben. Gerüchte gibt es bereits einige, unter anderem zu einem Hybrid aus Splinter Cell und The Division:

11 0 Mehr zum Thema In geleaktem Ubisoft-Spiel trifft Splinter Cell auf The Division und Ghost Recon

Eine Serie, zu der es definitiv nichts Neues geben wird ist The Division: Zwar ist der nächste Teil - der Free2Play-Shooter The Division: Heartland bereits angekündigt worden, das Division-Team wird allerdings nicht auf der Ubisoft Forward sein, wie auf Twitter bekannt gegeben wurde.

Da zudem auch in der Pre- und Aftershow einiges gezeigt werden soll - unter anderem zu The Crew 2 und For Honor - dürfen wir uns also allem Anschein nach auf einen gut gefüllten Abend freuen.

Auf was freut ihr euch auf der Ubisoft Forward am meisten?