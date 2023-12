Mario-Hit für 19,99€: Amazon bringt Top-Angebot für Switch aus dem Black Friday Sale zurück

Mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope könnt ihr euch jetzt wieder zum Black Friday-Preis von 19,99€ sichern.

Bei Amazon könnt ihr euch den Switch-Hit Mario + Rabbids: Sparks of Hope jetzt wieder zum Schnäppchenpreis von 19,99€ sichern. Das Angebot hatte schon im Amazon Black Friday Sale vor drei Wochen zu den absoluten Gaming-Bestsellern gezählt, bis das Spiel schließlich ausverkauft war. Nun hat Amazon offenbar für Nachschub gesorgt. Wie lange die Vorräte diesmal reichen werden, ist schwer zu sagen.

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei MediaMarkt und bei Saturn. Dort kommen allerdings noch 2,99€ für den Versand dazu, falls ihr das Spiel nicht zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt.

Bei Amazon ist der Deal übrigens eines von tausenden Last Minute Angeboten, die noch rechtzeitig zu Weihnachten geliefert werden

Was ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope?

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Mario und Häschen treffen auf Sparks: Wie im Vorgänger Mario + Rabbids: Kingdom Battle ziehen Mario und seine Freunde auch in Sparks of Hope wieder gemeinsam mit den niedlichen Häschen aus dem Hause Ubisoft in den Kampf. Diesmal retten sie aber nicht das Pilzkönigreich, sondern die Sparks. Dabei handelt es sich um niedliche Wesen in der Gestalt von Sternen, die uns sogar im Kampf unterstützen.

Taktikkämpfe im XCOM-Stil: Die anspruchsvollen Taktikkämpfe laufen nach wie vor rundenbasiert ab und erinnern mit ihrem Deckungssystem stark an XCOM. Um erfolgreich zu sein, müsst ihr nicht nur die individuellen Fähigkeiten eurer Charaktere geschickt ausnutzen, sondern sie auch miteinander kombinieren.

Neue Skilltrees: Im Vergleich zum Vorgänger ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope dabei nochmal ein gutes Stück komplexer geworden. Diesmal gibt es nämlich ein motivierendes Fortschrittssystem mit Skilltrees für jeden Charakter in eurer Party. Dadurch könnt ihr die Figuren nun an euren persönlichen Spielstil anpassen. Mehr über Sparks of Hope könnt ihr in unserem ausführlichen Test erfahren:

