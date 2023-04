Mario-Spiele im Angebot: Diese Hits für Nintendo Switch gibt es jetzt günstig bei MediaMarkt

MediaMarkt und Saturn haben jetzt eine ganze Reihe von Mario-Spielen zu ihren Osterangeboten hinzugefügt.

Bei MediaMarkt und Saturn laufen schon seit einer ganzen Weile die Osterangebote, nun haben die beiden Händler nochmal mit einer ganzen Reihe neuer Deals nachgelegt. Darunter finden sich neben Laptops, Handys und 4K Smart TVs auch eine ganze Reihe von Spielen für Nintendo Switch. Bei diesen handelt es sich ausschließlich um große Exklusivtitel aus dem Mario-Universum. Eine gute Gelegenheit, um anlässlich des Kinostarts des Mario-Films nochmal ein paar Spiele nachzuholen. Hier findet ihr die Übersicht über die Angebote:

Der Oster-Sale läuft bei beiden Händlern nur noch bis zum 10. April, also bis Ostermontag. Einzelne Deals könnten natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Hier die Übersicht über die reduzierten Switch-Spiele:

Die UVP der Spiele liegt bei 59,99€. Die Rabatte sind also zwar nicht riesig, aber weil solche First-Party-Spiele für Nintendo Switch in der Regel ziemlich preisstabil sind, lohnen sich die Deals trotzdem. In den Osterangeboten findet ihr übrigens auch ein Bundle mit der Nintendo Switch und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury für 319€. Unserer Meinung nach ist das Bundle mit der Switch und Super Mario Odyssey für 288€ aber der bessere Deal.

Ein paar der Spiele könnt ihr übrigens auch in dem Super Mario Sale günstiger bekommen, den der Nintendo eShop gestern gestartet hat. Mit 39,99€ kommt ihr hier sogar noch etwas günstiger weg, dafür habt ihr dort aber natürlich auch nur die digitale und nicht die weiterverkaufbare Retail-Version. Weitere interessante Angebote rund um die Nintendo Switch findet ihr hier: