Sony bringt zwei PS5-Modelle auf den Markt. Eine mit Laufwerk und eine All Digital Edition. Microsoft hat bisher nur ein Modell der Xbox Series X angekündigt. Doch das Unternehmen hat sich die Markenrechte an "Xbox Series" sichern lassen. Der Eintrag beim US-Patentamt scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass ebenfalls weitere Modelle geplant sind.

Eine Xbox ohne Laufwerk? Es gibt bereits seit einiger Zeit Gerüchte, dass Microsoft neben der schon bekannten Xbox Series X noch ein günstigeres Modell anbieten könnte, das wie die PS5 All Digital Edition ohne Disc-Laufwerk auskommt.

Außerdem könnte die Version, die angeblich den Projekttitel Lockheart trägt, etwas leistungsschwächer sein. Sicher ist das aber nicht, da Microsoft noch kein weiteres Modell der neuen Xbox angekündigt hat.

Die Hinweise auf weitere Xbox Series X-Versionen verdichten sich

Mit dem Namen ist viel möglich: Phil Spencer von Microsoft hat ebenfalls schon derartige Hinweise gestreut und meinte im Dezember 2019, dass der Name "Series X" dem Unternehmen die Freiheiten gibt, noch mehr mit dieser Bezeichnung anzustellen. Microsoft habe die Möglichkeit, die weitere Namenszusätze zu erschaffen, wenn es nötig werden sollte.

Es erscheint nur logisch, dass Microsoft ebenfalls eine Xbox-Konsole anbietet, die ohne Laufwerk auskommt. Immerhin gab es das bereits bei der Xbox One mit der S-Edition.

Darüber hinaus wäre ein Zwischenschritt zur übernächsten Generation denkbar. So, wie Microsoft dies mit Xbox One X getan hat. Also eine Konsole, die noch leistungsstärker als die Xbox Series X ist und die Zeit bis zur offiziellen Nachfolge-Generation überbrückt.

Was meint ihr? Plant Microsoft noch eine weitere neue Xbox? Wie wird sich diese von der Xbox Series X unterscheiden?