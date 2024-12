Marvel zeichnet zur Feier von My Hero Academias letztem Kapitel die Superhelden der Serie, erntet dafür aber harsche Kritik der Fans

My Hero Academia-Fans sind aufgebracht über die Zeichnung von Marvel. (Bild: © Kohei Horikoshi / Studio Bones, Shueisha)

Der Manga zu My Hero Academia hat eigentlich bereits am 4. August sein letztes Kapitel veröffentlicht und die Geschichte des Superhelden Deku abgeschlossen. My Hero Academia-Schöpfer Kohei Horikoshi gab aber vor einigen Monaten bereits überraschend bekannt, dass es doch noch ein "allerletztes" Kapitel zum Manga geben würde.

Zum Release des 431. Kapitels am 3. Dezember 2024 und damit dem endgültigen Abschluss der My Hero Academia-Geschichte, gab es eine überraschende Kollaboration zwischen Marvel und dem My Hero Academia-Schöpfer, bei dem Zeichnungen ausgetauscht wurden.

Während die Spiderman-Zeichnung von Kohei Horikoshi von Fans der Superhelden-Manga-Reihe hoch gelobt wird, hagelt es harte Kritik für die Marvel-Künstler. Der Grund: Es scheint, als hätten sie sich bei der Darstellung einer besonders beliebten Superheldin aus My Hero Academia in der Hautfarbe vertan – Mirko, auch bekannt als Rumi Usagiyama.

Fans sind aufgewühlt aufgrund der falschen Darstellung von Mirkos Hautfarbe

Marvel hatte zur Gratulation an My Hero Academia-Schöpfer Kohei Horikoshi einen X-Beitrag veröffentlicht, in dem beide Kollaborations-Zeichnungen zu sehen sind. Auf der linken Seite befindet sich die Spiderman-Zeichnung von Horikoshi, auf der im Hintergrund All Might und Deku zu sehen sind.

Auf der rechten Seite befindet sich eine Zeichnung der Marvel-Künstler Humberto Ramos und Edgar Delgado, die mehrere Superheldinnen aus My Hero Academia an der Seite von Black Cat zeigt.

Auf dem Bild von Humberto Ramos und Edgar Delgado werden Mt. Lady, Star und Stripe, Ochaco Uraraka, Tsuyu Asui, Momo Yaoyorozu, Setsuna Tokage und Mirko gezeigt. Obwohl Fans durchaus positiv auf die Kollaboration reagieren, gibt es dennoch ein Detail, das der Community von My Hero Academia ein Dorn im Auge ist: Mirkos Hautfarbe.

“Verdammt. War es wirklich so schwer nachzuschauen, wie die MHA-Charaktere aussehen? Das ist doch peinlich.”

Von @z_kokonut

“Wer zum Geier ist denn diese weiße Lady?” Von @r0barazz1

Mirko hat im Anime und im Manga eine andere Hautfarbe als im Marvel-Bild. (Bild: © Kohei Horikoshi / Studio Bones, Shueisha)

Fans der beliebten Shonen-Reihe äußern sich gekränkt unter dem Beitrag über die Farbwahl des Hauttons der Superheldin. Schließlich hat ihre Haut sowohl im Anime als auch im Manga einen dunkleren Ton – im Kollaborations-Bild scheint darauf allerdings nicht geachtet worden zu sein.

Das eigentliche Bild auf Edgar Delgados X-Profil macht es nicht besser

Nach der Veröffentlichung des Bildes auf Marvels offiziellem X-Account veröffentlichte Edgar Delgados das Bild erneut auf seinem eigenen X-Profil, samt angepasster Hautfarbe – die dort aber trotzdem noch zu hell war!

Es scheint, als wäre die Haut von Mirko heller eingestellt worden, als das Bild von Marvel auf X veröffentlicht wurde, da sie auf dem offiziellen Bild des Verlags und von Delgados X-Profil dunkler ist. Marvel hatte womöglich beim Hochladen des Bildes die Zeichnung nachbearbeitet oder es war ein Verarbeitungsfehler von X.

Dementsprechend sind Fans immer noch verärgert über Edgar Delgados Darstellung von Mirko und raten den Künstlern, beim nächsten Mal besser zu recherchieren, bevor sie eine Figur außerhalb des Marvel-Universums kolorieren und zeichnen.

Wie ist eure Meinung zu der Marvel Zeichnung der My Hero Academia-Charaktere und wie hat euch das Ende der Manga-Reihe gefallen?