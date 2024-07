Marvel Rivals: Alle bestätigten und geleakten Charaktere im neuen Hero-Shooter

Marvel Rivals soll noch 2024 erscheinen.

Mit Marvel Rivals erscheint noch in diesem Jahr ein neuer, teambasierter Hero-Shooter für PS5, Xbox Series X/S und den PC. In wilden 6v6-Kämpfen könnt ihr euer Können unter Beweis stellen. Dabei schlüpft ihr in die Rolle von berühmten Superheld*innen.

Wir stellen euch alle bisher enthüllten Charaktere vor und zeigen euch, welche laut Leaks später ins Spiel kommen sollen.

Black Panther

Klasse: Duelist

T'Challa, der König von Wakanda ist ein ausgezeichneter Jäger, der mit seinen scharfen Krallen zuschlägt, bevor seine Gegner ihn überhaupt bemerkt haben.

Doctor Strange

Klasse: Vanguard

Die Aufgabe von Doctor Strange als Sorcerer Supreme ist nichts geringeres als der Schutz der gesamten Erde. In Marvel Rivals ist er als Vanguard dazu da, sein Team vor gegnerischen Angriffen zu schützen. Dafür nutzt er seine magischen Fähigkeiten.

Groot

Klasse: Vanguard

Auch Alien-Baum Groot hat sich ganz dem Schutz seiner Mitstreiter*innen verschrieben und stürzt sich wagemutig an vorderster Front in den Kampf. Er kann Pflanzen manipulieren und so auch neue Wege entstehen lassen.

The Punisher

Klasse: Duelist

The Punisher dürfte vielen aus der gleichnamigen Netflix-Serie bekannt sein. Im Spiel ist er sowas wie die klassische Shooter-Klasse und dadurch sehr gut für Einsteiger*innen geeignet, die mit Hero-Shootern bisher wenig am Hut hatten.

Hela

Klasse: Duelist

Als Göttin des Todes ist die Schwester von Loki und Thor natürlich bestens auf jede Art von Schlacht vorbereitet. In Marvel Rivals schickt sie euch ihre untoten Untertanen auf den Hals.

Iron Man

Klasse: Duelist

Iron Man ist einer der bekanntesten Superhelden aus dem Marvel-Universum und hat auch in den MCU-Filmen eine besonders wichtige Rolle eingenommen. Sein Kampfanzug lässt ihn mehr aushalten, fliegen und mächtige Energiestöße auf seine Feinde schießen.

Loki

Klasse: Strategist

Der Gott des Schabernacks wird auch in Marvel Rivals seine Illusionen und Fähigkeiten als Formwandler nutzen, um euch in die Irre zu führen. Loki ist als Strategist ein Unterstützer des teams, sollte aber trotzdem nicht unterschätzt werden.

Rocket Racoon

Klasse: Strategist

Wenn euch dieser mutierte Waschbär aus dem All ins Visier nimmt, solltet ihr ganz besonders vorsichtig sein. Rocket liebt alles, was laut "BUMM!" macht und kennt sich zudem bestens mit technischen Geräten aller Art aus.

Mantis

Klasse: Strategist

Mantis hatte zuletzt in den "Guardians of the Galaxy"-Filmen ihren großen Auftritt und dürfte daher vielen Fans ein Begriff sein. Die Alien-Dame dürfte mit ihren telekinetischen Fähigkeiten eine der besten Heilerinnen im Spiel sein.

Peni Parker

Klasse: Vanguard

Als wären Peni Parkers Einfallsreichtum und ihr großer Mut noch nicht genug, hat sie auch noch einen Kampfmech dabei, mit dem sie an vorderster Front in den Kampf eingreift. Wenn ihr die "Spider-Verse"-Filme gesehen habt, dürftet ihr Peni schon kennen.

Magneto

Klasse: Vanguard

Magneto ist einer der fiesesten Widersacher der X-Men. Er ist der Meister des Magnetismus und kann so Stahl und andere Metalle zu seinen Gunsten nutzen. Als Teil der Vanguard-Klasse ist Magneto einer der ersten, die in den Kampf eingreifen.

Magik

Klasse: Duelist

Magik ist eine der unbekannteren Charaktere aus Marvel Rivals. Sie ist eine Mutantin aus dem X-Men-Universum und kann Portale einsetzen, um blitzschnell von einem Ort zum anderen zu reisen. Mit ihrem Schwert stürzt sie sich am liebsten in den Nahkampf

Spider-Man

Klasse: Duelist

Wenn sich irgendwo ein paar Typen in Strumpfhosen auf die Mütze geben, ist die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft meist nicht weit. Spider-Man schwingt sich an seinen Netzen durch die Arena, spinnt andere Charaktere ein und greift aus unerwarteten Winkeln an.

Venom

Klasse: Vanguard

Venom spielte zuletzt eine Hauptrolle in Marvel's Spider-Man 2 und ist auch im Kino in den vergangenen Jahren ein gern gesehener Gast. Sein riesiger Körper ist Hindernis genug, zudem kann er seine Arme wie Tentakel ausfahren. So oder so wollt ihr Venom nur ungern zu nah kommen.

Scarlet Witch

Klasse: Duelist

Wanda Maximoff ist eine der stärksten Heldinnen im Marvel-Kosmos. Die rote Hexe setzt Chaos-Magie ein und kann die Realität selbst ihrem Willen unterwerfen. Wer mit Scarlet Witch ins Duell geht, sollte sich bestens vorbereiten.

Star-Lord

Klasse: Duelist

Peter Quill alias Star-Lord hat unser aller Herzen in den "Guardians of the Galaxy"-Filmen erobert. Der Space-Cowboy ist ein echter Draufgänger, hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen und heizt Gegner*innen mit seinen Doppelpistolen mächtig ein. Zudem hat er wohl den besten Musikgeschmack aller Superheld*innen.

Storm

Klasse: Duelist

Storm ist eine Mutantin und Mitglied der X-Men. Mit ihren Wettermanipulations- und Elektro-Kräften wird sie eure Herzen im Sturm erobern. In Marvel Rivals ist sie als Teil der Duelist-Klasse auf vollen Schadens-Output spezialisiert.

Luna Snow

Klasse: Strategist

Luna Snow dürfte auch nur wenigen Fans ein Begriff sein. Sie ist zu gleichen Teilen Superheldin und K-Pop-Star. Sie kann Eis und Licht kontrollieren und unterstützt ihr Team mit cleveren Boosts im Kampf.

Hulk

Klasse: Vanguard

Natürlich darf auch der grüne Riese Hulk nicht fehlen. Durch einen schrecklichen, nuklearen Unfall wurde Dr. Bruce Banner zum Hulk, einem aggressiven und extrem starken Monster. Mittlerweile haben sich die zwei aber angefreundet und setzen ihre Fähigkeiten gemeinsam ein, um alles aus dem Weg zu smashen.

Namo

Klasse: Duelist

Namo ist der König der Weltmeere und quasi Marvels Antwort auf Aqua Man von DC. Er surft in den Kampf und hetzt euch verschiedene Ozean-Bewohner auf den Hals. Zudem kann er ganze Areale unter Wasser setzen und so für mächtig Schaden sorgen.

Adam Warlock

Klasse: Strategist

Adam Warlord ist ein durch genetische Veränderungen erschaffener Gott. Mit nur einer Berührung kann er verletzte Mitstreiter*innen heilen, er teilt aber auch selber gern aus.

Thor

Klasse: Vanguard

Der mächtige Donnergott ist erst im Laufe der Closed Beta zu den anderen Held*innen gestoßen. Er schwingt und wirft seinen Hammer und lässt Blitze auf seine Feinde regnen.

Jeff

Klasse: Strategist

Auch Jeff der Land-Hai ist erst im Lauf der Beta dazugekommen, gilt aber schon jetzt als einer der absoluten Fan-Favorites. Jeff kann Teammates aus der Entfernung heilen und sich vor Feinden verstecken, um dann aus dem Hintergrund zuzuschlagen.

Diese Charaktere könnten folgen

Es gibt schon eine ganze Reihe von Leaks zu möglichen Held*innen, die zu einem späteren Zeitpunkt oder zum Release im Spiel landen könnten. Marvel Rivals wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf ein Season-Modell setzen und so immer wieder neue Charaktere veröffentlichen.

Folgende Charaktere sollen demnach noch ins Spiel kommen:

Black Widow

Hawkeye

Captain America

Squirrel Girl

Cloak and Dagger

Ultron

Human Torch

Moon Knight

Mr. Fantastic

Winter Soldier

Blade

Psylocke

Wolverine

Invisible Woman

The Thing

Iron Fist (Lin Lie)

Habt ihr die Closed-Beta von Marvel Rivals schon gespielt? Welcher Charakter ist bisher euer Favorit? Schreibt es uns in die Kommentare!