Marvel Rivals-Server sind heute down: Server-Status, Patch Notes und alle Infos zum Start vom Mid-Season-Update 1.5

Neue Marvel Rivals-Map bringt euch zu Draculas Schloss

Heute geht die erste Hälfte von Season 1 von Marvel Rivals – Eternal Night Falls – zu Ende und die zweite Runde startet dann mit einer neuen Map. Die bringt euch, wie im Trailer oben zu sehen, in den Central Park und wohl auch zeitweise in das Schloss von Dracula.

Mit dem Mid-Season-Wechsel ist auch eine Wartungszeit eingeplant, in der die Server abgeschaltet und das neue Update aufgespielt werden. Wir halten euch im Live-Ticker auf dem Laufenden, wann es mit Marvel Rivals weitergeht, und verraten euch, welche neuen Inhalte euch erwarten.

06:00 Uhr Nur noch wenige Stunden, dann gehen die Wartungsarbeiten in Marvel Rivals los und die Server gehen für den Mid-Season-Wechsel offline. Ihr solltet euch also sputen, wenn ihr noch ein paar Sachen zu erledigen habt! Ab circa 10 Uhr deutscher Zeit gehen die Marvel Rivals-Server für eine ungefähr dreistündige Unterbrechung vom Netz. Die Entwickler*innen schreiben jedoch, dass die Dauer der Wartung je nach Fortschritt variieren kann. Übrigens wurde bestätigt, dass es auch wieder Twitch-Drops geben wird! Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Marvel Rivals Season 1.5 – Alle Infos auf einen Blick

Wann gehen die Marvel Rivals-Server offline? Am Freitag, den 21. Februar 2025

Am Freitag, den 21. Februar 2025 Um welche Uhrzeit gehen die Server down? Die Entwickler*innen geben an, dass 10 Uhr morgens deutscher Zeit die Server abgeschaltet werden.

Die Entwickler*innen geben an, dass morgens deutscher Zeit die Server abgeschaltet werden. Wie lange dauert der Server-Down? Eingeplant sind 3 Stunden, die Zeit kann sich aber je nach Fortschritt verlängern oder gar verkürzen.

Diese neuen Inhalte gibt es in Marvel Rivals Season 1.5

Wie schon eingangs erwähnt, geht es in eine neue Ecke von New York City, nämlich die Map Empire of Eternal Night: Central Park. Zusätzlich stehen zwei neue Helden zur Verfügung. Ein Mal die Menschliche Fackel, die einen eigenen Trailer spendiert bekommen hat:

Marvel Rivals: Mit Human Torch sind die Fantastic Four endlich komplett

Johnny Storm schmeißt Feuerbälle auf das gegnerische Team und kann fliegen – ganz im Gegenteil zu Das Ding. Der Steinklotz kann nach verbündeten Mitspieler*innen greifen und sie dann wegschleudern. Außerdem ist er ein regelrechter Panzer und steckt viel Schaden ein.

Auch zu ihm wurde ein kurzer Gameplay-Clip veröffentlicht:

Was ein Ding! Marvel Rivals stockt den Helden-Kader mit The Thing von den Fantastic Four auf

Darüber hinaus gibt es eine Liste an Anpassungen, die mit dem Update auf Version 20250221 vorgenommen werden. Dazu gehören:

Maps und Modi am Ende jeder Overtime wurde eine 0,5-sekündige Frist eingerichtet, damit Spiele nicht mehr abrupt enden im Schnell-Modus wird nicht mehr nach neuen Spieler*innen gesucht, wenn die Partie beinahe zu Ende ist Ladenzeiten zu Beginn der Matches wurden verkürzt

Season Battle Pass und Story-Events das neue Event Midnight Features II startet Spieler*innen, die den Luxus-Battle Pass abgeschlossen haben, können verbleibende Chrono-Token in Einheiten umwandeln

Rankliste die Ränge für Season 1 wurden in S1.0 und S1.5 aufgesplittet; Spieler*innen übernehmen ihre Rangstufe jedoch für Season 1.5 jeweils ein neues Gold-Kostüm für Die Unsichtbare und die Menschliche Fackel eigene Emblem-Designs für die Ränge Großmeister, Celestial, Ewigkeit und Top 500 ab Diamant 3 könnt ihr einstellen, dass euer Name für eine gewisse Zeit zu Match-Beginn nicht angezeigt wird

Allgemein Season-Statistiken wurden in S1.0 und S1.5 aufgeteilt eine Funktion zur Kontolöschung wurde hinzugefügt Fadenkreuzanpassungen werden ab jetzt auf den Rivals-Servern abgespeichert die Helligkeit einiger Untergründe wurde optimiert, wenn die Reflexionsqualität auf Aus gestellt wird ein Discord-Link kann jetzt ganz leicht generiert werden

PC Nvidia DLSS 4.0 wird jetzt unterstützt, inklusive Multi Frame Generation für die RTX 5000-Reihe AMD Radeon Anti-Lag 2 wird unterstützt AMD FSR Frame Generation verteilt die Frames jetzt besser im Ausgabesignal zum Bildschirm

Konsole auf der Xbox Series S kann über die "Model-Details"-Einstellung mehr Performance herausgeholt werden bessere Navigation im Nachrichtensystem Aim Assist wurde optimiert, damit sich das Anvisieren per Fadenkreuz intuitiver anfühlt.



Zusätzlich gibt es noch jede Menge Bug-Fixes, die ihr in den offiziellen Patch Notes findet, außerdem hat NetEase tonnenweise Balancing-Anpassungen angekündigt, die sich alle Spielfiguren vorknöpfen.

Wie geht es mit Marvel Rivals weiter?

Kürzlich wurde bekannt, dass einige Entwickler*innen von Marvel Rivals entlassen wurden. Dabei handelte es sich allem Anschein nach nicht um das Kern-Team, das weiterhin am Spiel werkeln und neue Inhalte liefern wird.

Bleibt der Titel so erfolgreich, wie er gerade ist, dürfte er uns also noch ein ganzes Weilchen erhalten bleiben.

Season 1.0 lief immerhin ganze 40 Tage, die zweite Hälfe (Season 1.5) dürfte ähnlich lang währen. Rechnet also mit dem nächsten Wechsel auf Season 2.0 gegen Ende April oder Anfang Mai. Sobald die Server von Season 1.5 wieder ans Netz gehen, werden wir aber wahrscheinlich auch schon ein genaueres Datum wissen.

Auf welche der Neuerungen von Season 1.5 freut ihr euch am meisten?