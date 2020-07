Wer gespannt auf Marvel's Avengers wartet und an den Wochenenden im August Zeit hat, kann sich bald mit den Marvel-Superhelden in die Beta stürzen. Beim Marvel's Avengers War Table gaben Square Enix und Entwickler Crystal Dynamics unter anderem bekannt, was alles in der Beta enthalten sein wird.

Welche Inhalte stecken in der Beta?

Die Marvel's Avengers-Beta ist recht umfangreich. Es wird mehrere Einzelspieler- und Koop-Missionen geben, die Crystal Dynamics auch beim War Table-Event zeigte (das Video seht ihr weiter unten):

Golden Gate-Abschnitt: Die Beta startet mit einem 25-minütigen Abschnitt, der bereits aus einer Gamescom-Demo bekannt ist. Er dient als Einführung, in der wir unterschiedliche Helden wie Iron Man auszuprobieren können.

Zwei Einzelspieler-Missionen: Danach geht es mit Ms. Marvel (Kamala Khan) und Hulk auf Mission. Zuerst kann Hulk in dichten Wäldern sein zerstörerisches Potential zeigen. In der zweiten Mission verschlägt es die zwei Helden in die russische Tundra. Diese Missionen können wir allein oder im Koop spielen.

Weitere Herausforderungen und Missionen: Im Anschluss können wir uns als Ms. Marvel, Iron Man, Hulk und Black Widow (wahlweise im Koop) in verschiedene Schlachten und Missionen stürzen:

3 HARM-Herausforderungen (holographischen Trainingsraum mit Gegnerwellen)

(holographischen Trainingsraum mit Gegnerwellen) 4 Heldenmissionen aus der Kampagne (davon zwei Bosskämpfe)

aus der Kampagne (davon zwei Bosskämpfe) 4 War Zones (weitläufige Missionen, die bis zu zwei Stunden andauern können)

(weitläufige Missionen, die bis zu zwei Stunden andauern können) 5 Drop Zones (kurze Missionen mit nur einem Ziel)

Die vier Helden haben generell drei Fähigkeitenbäume, von denen in der Beta aber nur einer genutzt werden kann.

Werden Fortschritte übertragen?

In der Beta könnt ihr euch Ausrüstung und Erfahrung verdienen, die ihr wiederum in Fähigkeiten für die Helden investieren könnt. Allerdings lassen sich die Fortschritt aus der Beta später nicht ins fertige Marvel's Avengers übertragen. Das einzige, was übernommen wird, sind die zwei kosmetischen Namensschilder für das Spielerprofil, die jeder in der Beta erhält.

Wann findet die Avengers-Beta statt?

Die Beta zu Marvel's Avengers wird an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden im August stattfinden. Je nach Wochenende hat ein bestimmter Teil der Spielerschaft Zugriff auf die Beta. Vorbesteller dürfen sich länger in der Beta austoben:

7. bis 9. August: Order Beta exklusiv für PS4-Vorbesteller

Order Beta exklusiv für PS4-Vorbesteller 14. bis 16. August: Order Beta für Vorbesteller der PC- und Xbox One-Versionen & Open Beta für die PS4

Order Beta für Vorbesteller der PC- und Xbox One-Versionen & Open Beta für die PS4 21. bis 23. August: Open Beta für alle Plattformen

Für die Beta ist ein kostenloses Square Enix-Konto nötig. Eine Mitgliedschaft bei PS Plus und Xbox Live Gold ist aber keine Voraussetzung. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der FAQ-Seite zur Beta.

Wer die Beta nicht ausprobieren kann oder einfach einen umfassenden Eindruck zu Marvel's Avengers bekommen will, sollte sich unsere Preview zum Spielanschauen:

15 0 Mehr zum Thema Marvel's Avengers: Imposante Action ausgebremst durch das Lootsystem

Werdet ihr die Beta zu Marvel's Avengers spielen? Auf welchen Helden freut ihr euch am meisten?