Marvel's Avengers: Speichergröße macht einen Hulk-Smash auf eurer Festplatte

In den letzten Monaten kamen immer wieder Diskussionen über die Speichergröße von PS4- und Xbox One-Spielen auf. Nachdem Call of Duty: Modern Warfare alles gesprengt hat und The Last of Us 2 auch nicht gerade klein war, kommt jetzt der nächste Brocken auf uns zu. Wir wissen nämlich jetzt, wie groß das Superhelden-Spektakel Marvel's Avengers wird.

Macht Platz auf der Platte, es wird riesig

Bereits die Beta, die nur einen Bruchteil des Spiels beinhaltete, hat mit knapp 27 GB zu Buche geschlagen. Da war schon klar, dass die Vollversion nicht gerade klein sein wird. Jetzt wurde die Speichergröße über ein Unboxing-Video zur Collector's Edition von Marvel's Avengers enthüllt. (via mp1st)

Sehr viel Platz auf der Platte: Der YouTube-Kanal TheRelaxingEnd zeigt dabei auch die Rückseite der Hülle. Dort ist klar zu erkennen, dass das Spiel auf der PS4 90 GB Minimum Platz auf der Platte benötigt. Damit ist aber nicht bekannt, wie groß wirklich der Download sein wird, da es sich dabei um die Retail-Version handelt.

Es könnte also noch größer werden, wenn ihr auf die digitale Variante zurückgreift Zudem benötigt die PS4 für die Installation von Spielen den doppelten Speicherplatz. Es wäre also auch möglich, dass das Spiel zwar 90 GB benötigt aber eigentlich nur 45 GB Platz einnehmen wird. Wie es letztlich sein wird, muss sich nächste Woche mit dem Release bestätigen.

Es wird noch größer: Da es sich bei Marvel's Avengers aber um ein "Game as a Service" handelt, gibt es in den kommenden Monaten neue Inhalte und ständige Updates. Diese werden durch neue Charaktere, Missionen, Story-Inhalte und mehr noch einmal die Speichergröße deutlich erhöhen. Einige der Helden, die nach dem Launch kommen sollen, wurden schon von Fans vermeintlich gefunden:

12 0 Mehr zum Thema Marvel's Avengers: Dr. Strange und noch viel mehr DLC-Helden offenbar enthüllt

Weitere Informationen zu der Speichergröße von Marvel's Avengers gibt es noch nicht. Es ist auch nicht bekannt, wie groß das Spiel auf der Xbox One sein wird.

Habt ihr noch genug Platz auf eurer Festplatte? Wie findet ihr den Trend, dass Spiele mittlerweile immer größer und größer werden?