Marvel's Avengers: Kommt Spider-Man exklusiv für PS4-Spieler dazu?

Auf der E3 2019 ließ Square Enix endlich den Vorhang fallen und wir durften einen Blick auf das mysteriöse Avengers-Spiel werfen, das schon vor Jahren angekündigt wurde. Mittlerweile wissen wir etwas mehr über das Spielkonzept und das Gameplay, so manche Frage bleibt aber noch ungeklärt.

Spider-Man ist PS4-exklusiv: Gilt das auch für Marvel's Avengers?

So wissen wir zwar, dass es zum Launch von Marvel's Avengers nur vier spielbare Superhelden geben wird (Thor, Iron Man, Black Widow und Hulk), mit der Zeit sollen aber weitere Charaktere dazukommen. Und natürlich hoffen viele Fans auch darauf, dass Peter Parker a.k.a. Spider-Man zum Cast dazustoßen wird.

Das könnte sich aber als problematisch herausstellen, schließlich ist die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft schon sehr erfolgreich als PS4-Exklusivtitel unterwegs. Und da steht die Frage im Raum, ob Sony die Rechte an Spider-Man so mir nichts dir nichts an Square Enix ausleiht.

Marvel's Avengers bekommt PS4-exklusive Überraschungen: Es besteht allerdings Hoffnung, denn auch wenn Sony bei Marvel's Spider-Man als Publisher agiert, gibt es noch immer Marvel Games, die sowohl bei Spider-Man als auch bei Avengers im Hintergrund agieren. Es ist also nicht unmöglich, dass hier eine Brücke geschlagen wird.

Und da kommen die PS4-exklusiven "Überraschungen" ins Spiel, den Square Enix für Marvel's Avengers versprochen hat. (via GameSpot)

Zu den Vorteilen, die Marvel's Avengers-Spieler auf der PS4 bekommen, gehört beispielsweise die Möglichkeit, früher als alle anderen in die kommende Beta des Superheldenspiels reinzuschnuppern. Zudem arbeite man mit PlayStation zusammen, um etwas "Großartiges" für die PS4-Version vorzubereiten. Könnte Spider-Man vielleicht als Exklusivcharakter in Marvel's Avengers eingebaut werden?

Spielen Marvel's Avengers & Marvel's Spider-Man im selben Universum?

Erster Teaser schon im letzten Jahr? Dass Marvel's Spider-Man und Marvel's Avengers in irgendeiner Form zusammengehören, ließ sich schon an einem Easter Egg im letzjährigen PS4-Blockbuster um den spinnenhaften Helden erkennen. Als wir in Manhattan nämlich das erste Mal das Avengers-Hauptquartier besuchen, kommentiert Peter Parker das mit einem verdächtigen Hinweis.

Laut Spider-Man sei es schade, dass das Avengers-Hauptquartier so selten zum Einsatz komme. Offenbar halten sich die Avengers derzeit nämlich eher an der Westküste der USA auf. Im Enthüllungstrailer auf der E3 2019 folgte dann die Bestätigung, dass Marvel's Avengers tatsächlich in San Francisco spielt. Wussten die Entwickler von Insomniac Games also schon länger, worum es in Marvel's Avengers gehen wird?

Marvel Games mit verdächtigen Äußerungen: Bill Rosemann, seines Zeichens Vice President bei Marvel Games, goß auf der E3 2019 dann noch mehr Öl in das Feuer der Gerüchteküche. Auf ein Crossover von Marvel's Spider-Man und Marvel's Avengers angesprochen, hielt er sich mit einer mehrdeutigen Aussage eher bedeckt (via IGN):

"Als wir vor einem Jahr das letzte Mal hier waren und über diesen speziellen Charakter gesprochen haben, geriet alles etwas außer Kontrolle. Und wenn jetzt einen Kommentar zu diesem Charakter abgeben würde, bräche wohl die Hölle über uns herein. Also werde ich jetzt nur sagen, dass wir uns derzeit darauf konzentrieren, das beste Avengers-Spiel zu machen."

Das Ablenken von einer Frage ist immer noch etwas anderes, als sie einfach zu dementieren. Trotzdem ist ein möglicher Auftritt von Spider-Man in Marvel's Avengers noch reine Spekulation. Sollte es aber so kommen, könnte es gut sein, dass Sony hier etwas für sich herauszuschlagen sucht.

Was haltet ihr von der Theorie?