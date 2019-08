Marvel's Avengers - Wo ist Hawkeye? Wir haben die Entwickler gefragt

Der Trailer zu Marvel's Avengers, der Kooperation von Entwicklerstudio Crystal Dynamics und Comicpublisher Marvel, zeigt die mächtigsten Helden der Welt bei ihrem Versuch, die Erde zu retten. Doch einer fehlt: Hawkeye. Der ist im ganzen Trailer nicht zu sehen und taucht auch in den Promo-Materialien nicht mit auf.

Auch bei unserem Anspieltermin auf der gamescom konnten wir zwar Hulk, Captain America, Thor, Black Widow und Iron Man spielen, den aus dem MCU-Filmen bekannten Hawkeye haben wir jedoch nicht entdeckt.

Wo ist er also abgeblieben? Genau das haben wir auch die Entwickler von Crystal Dynamics gefragt, als wir sie während der Messe getroffen haben. Die Antwort war kryptisch, aber nicht endgültig:

Auch wenn das keine direkte Zusage ist, spielt Hawkeye in den Gedanken der Entwickler offenbar eine Rolle. Wir könnten also auf einen Auftritt von ihm hoffen. Zwar soll Marvel's Avengers eine eigene Geschichte erzählen, aber zum einen verbindet Natasha Romanoff alias Black Widow einfach eine ganze Menge mit Clint Barton, zum anderen kann ein Studio, das Rise of the Tomb Raider entwickelt hat, doch einen fähigen Bogenschützen wie Clint nicht einfach ignorieren. Oder?

Wo wir schon mal dabei waren, haben wir die Entwickler noch nach anderen Auftritten gefragt. So, wie die MCU-Filme für ihre Stan Lee-Auftritte bekannt waren, würden wir auch in einem Videospiel, bei dem Marvel mitmischt, einige Easter Eggs erwarten. Das muss aber nicht unbedingt Thanos sein, der durchs Badezimmerfenster guckt.

Wie wäre es stattdessen mit dem aus den Hawkeye-Comics bekannten Pizza Dog, der nicht in den Filmen vorkommt, von Fans der Serie jedoch geliebt wird? Oder anderen Easter Eggs, die Fans im Spiel entdecken können?

@MarvelStudios @Kevfeige @Renner4Real That s is your daily reminder to include Lucky the Pizza Dog in the Hawkeye TV Show, because he is generally the most adorable dog. pic.twitter.com/kPEbVIt2TI